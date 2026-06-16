Ibiza tramita diez multas por abandono animal por 100.000 euros: Viruta, la chihuahua de la casa okupa y Pepe, dejado en una clínica veterinaria

El Ayuntamiento de Ibiza ha incoado diez expedientes sancionadores por abandono animal por un importe total de 100.010 euros. Se trata de las primeras sanciones en materia de bienestar animal impulsadas por el Consistorio desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

La normativa estatal considera abandonado cualquier animal que se encuentre sin el acompañamiento o la supervisión de una persona responsable y que no sea recogido por sus titulares en centros de recogida, residencias o establecimientos veterinarios dentro de los plazos establecidos.

Según recuerda el Ayuntamiento, el artículo 74 de la ley tipifica el abandono de uno o más animales como una infracción grave, mientras que el artículo 76 prevé sanciones de entre 10.001 y 50.000 euros. En los casos tramitados por el Consistorio de Ibiza no se han apreciado circunstancias agravantes, por lo que se ha propuesto la sanción mínima prevista: 10.001 euros por expediente.

Los diez procedimientos incoados corresponden a once animales, ocho perros y tres gatos, que ingresaron en el Centre de Protecció Animal de Sa Coma después de ser localizados en distintas situaciones de abandono o tras no haber sido recogidos por sus propietarios pese a los avisos y requerimientos efectuados.

Una chihuahua en una vivienda ocupada

Entre los casos tramitados figura el de Viruta, una chihuahua localizada en una vivienda ocupada ilegalmente y abandonada tras un desahucio; Atos, un bichón boloñés recogido frente al IES Sa Blanca Dona; Loco, un pastor belga hallado con un trozo de cuerda después de haber estado atado; y Wanda, una de las perras procedentes del grupo de canes localizado en la zona de GESA.

También constan en los expedientes Atena, una rottweiler localizada en la avenida 8 d’Agost; Laila, una chihuahua trasladada desde una clínica veterinaria; los gatos Ziggi y Marley, abandonados en una vivienda tras finalizar un contrato de alquiler; Pepe, dejado en una clínica veterinaria con una nota en la que se indicaba que no podían hacerse cargo de él; Kira, abandonada en el parque canino de Can Misses junto a un cachorro; y Rocky, encontrado atado a un árbol en el barrio de es Soto.

El Ayuntamiento señala que en todos los casos se siguieron los procedimientos establecidos por la normativa vigente, incluidas las notificaciones a los propietarios y el cumplimiento de los plazos legales antes de declarar a los animales en situación de abandono.

Una vez finalizados los trámites administrativos, los animales pasaron a ser responsabilidad municipal. Diez de los once ya han sido adoptados con éxito, tanto en Ibiza como fuera de la isla, y han iniciado una nueva etapa con sus nuevas familias. Actualmente, solo Atena continúa esperando un hogar en Sa Coma.

El concejal de Bienestar Animal de Ibiza, Manuel Jiménez, ha recordado que la tenencia responsable de animales “es una obligación legal y un compromiso ético con su bienestar”. El edil ha reiterado la voluntad del Ayuntamiento de continuar aplicando la normativa vigente “para combatir el abandono animal y garantizar la protección de los animales en el municipio”.