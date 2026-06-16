Silvina Carrillo, trabajadora social de Cruz Roja Ibiza: "A veces estamos más precarios que los usuarios a los que atendemos"

Una treintena de trabajadores de Cruz Roja Baleares, entre personal de transporte adaptado, profesionales técnicos, trabajadores sociales y socorristas, se concentraron este martes en Ibiza para exigir la negociación de un convenio autonómico propio y unas condiciones laborales acordes al coste de vida en las islas. Durante la protesta, los empleados exhibieron pancartas con mensajes como "La vocación no paga alquiler", "La negociación no se rompe, se respeta", "La ayuda humanitaria no se financia con la precariedad de su personal" y "Cruz Roja: más cerca de las personas, más lejos de los trabajadores".

En un manifiesto difundido por el comité de empresa, la plantilla reivindicó el trabajo que realiza en primera línea, acompañando a personas en situación de vulnerabilidad, emergencia y exclusión social. "Quienes cuidamos de las personas también merecemos ser cuidados", señalaron.

Trabajador de la Cruz Roja en la protesta frente a la sede. / Alejandra Larrazábal

Los trabajadores reclaman un marco laboral propio para Baleares al considerar que un convenio estatal no garantiza salarios suficientes ni condiciones adaptadas a la realidad insular. Entre sus principales demandas figura el reconocimiento de un plus de insularidad.

Silvina Carrillo, trabajadora social y responsable de los proyectos de personas sin hogar y reclusos de Cruz Roja, destacó que vivir en Ibiza resulta especialmente caro y que los sueldos actuales no permiten afrontar esa realidad. "Con los sueldos que cobramos estamos en una situación precaria; a veces estamos más precarios que los propios usuarios a los que atendemos", afirmó.

Convenio estatal de acción social

Carrillo señaló que Cruz Roja plantea adherirse al convenio estatal de acción social, una medida que la plantilla considera insuficiente porque no supondría una mejora real de sus condiciones. Por ello, reclaman mantener sus derechos y avanzar en mejoras salariales que les permitan vivir con tranquilidad.

La plantilla insiste en que no busca confrontación, sino soluciones. “Seguimos apostando por el diálogo, porque creemos que es el camino para resolver los conflictos”, recoge el manifiesto. Sin embargo, advierten de que, si continúa el inmovilismo, el comité impulsará las medidas legítimas de movilización y reivindicación sindical que sean necesarias.

Cruz roja no se sostiene solo con voluntariado, también necesita profesionales

Los trabajadores también destacan que Cruz Roja no puede sostener sus servicios únicamente con voluntariado. Recuerdan que detrás de los proyectos hay profesionales cualificados, como trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, técnicos, personal de transporte adaptado y socorristas. “Queremos dar un trabajo de calidad, pero si estamos de forma precaria todo se resiente”, explicó Carrillo.

El manifiesto denuncia además una contradicción entre los valores que representa Cruz Roja y la situación interna de su plantilla. “No puede existir solidaridad hacia fuera y precariedad hacia dentro”, señalan los trabajadores, que reclaman coherencia entre el compromiso social de la entidad y el respeto a quienes hacen posible su actividad diaria.

Las movilizaciones continuarán, en principio, los martes y jueves durante las próximas semanas. El comité de empresa pide a la dirección que rectifique, desbloquee la negociación y alcance un acuerdo que responda a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de Baleares. Desde Cruz Roja han declinado ofrecer su versión de la situación y señalan que hablarán cuando acaben las movilizaciones convocadas.

Socorristas con sueldos sin actualizar

A la protesta se suman también los socorristas de Cruz Roja. Maximiliano, socorrista en la playa de Santa Eulària, denunció que el convenio del sector permanece bloqueado y que los salarios siguen sin actualizarse. “Hemos cobrado, pero con salarios del año anterior, sin ningún tipo de aumento”, explicó.

Pese al malestar, la plantilla insiste en que su intención no es perjudicar a los usuarios. “Estamos para ayudar a la gente y siempre estamos cuando se nos necesita”, afirmó Carrillo. No obstante, los trabajadores remarcan que la vocación no puede sustituir a unas condiciones laborales dignas.

El comité también hace un llamamiento a la sociedad balear para que comprenda que defender unas condiciones laborales dignas no es incompatible con la vocación de servicio. Al contrario, aseguran, es la mejor garantía para seguir ofreciendo una atención de calidad a quienes más lo necesitan.

“Porque sin quienes cuidan, no hay cuidado posible. Porque sin una plantilla dignificada, no hay futuro para Cruz Roja Baleares. Y porque negociar no debería ser una opción, sino una obligación basada en el respeto, el diálogo y la justicia social”, concluye el manifiesto.