Ibiza contará con un furgón policial especial para atender emergencias "en segundos"

El Ayuntamiento de Ibiza va a destinar 140.000 euros para la adquisición de dos nuevos furgones policiales, uno de ellos equipado con todas las herramientas que permitan dar asistencia en caso de emergencia. La decisión nace de las danas otoñales y de la reciente explosión de gas que dejó varios heridos graves en un edificio de la calle Sant Vicent de sa Cala.

Así lo anunció este martes el alcalde de la ciudad, Rafael Triguero, tras la presentación de los 13 nuevos vehículos que refuerzan a la Policía Local y que han costado a las arcas municipales unos 100.000 euros, ya que el resto de la inversión está sufragado por el Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear.

"Estamos en marcha con otros 140.000 euros para dotar de un nuevo furgón a la Unidad de Atestados y de un nuevo furgón para la Unidad de Proximidad que va a estar equipado con todo lo que se necesita en caso de una emergencia", avanzó Triguero.

En este sentido, recordó el "ejemplo más visual" del pasado 21 de abril, cuando se produjo la explosión de gas en Ibiza cerca de donde estaba el propio alcalde, que fue uno de los primeros en acudir a la zona. Este suceso reforzó "los antecedentes de las danas", unos históricos episodios de inundaciones que ya manifestaron la necesidad de "tener un vehículo policial dotado con todos los dispositivos, herramientas y mecanismos necesarios para atender una emergencia prácticamente en segundos".

Asentamientos ilegales

En cuanto a los asentamientos ilegales, el director técnico de la Policía Local, Julián Córdoba, celebró que "han cesado bastante en el municipio" después de los recientes desalojos en Sa Joveria y Can Misses.

En cualquier caso, añadió que se mantienen vigilantes para evitar que vuelvan a aflorar nuevos racimos de infraviviendas de este tipo. "Siempre hay algún puntito de gente que se suele instalar en alguna tienda de campaña o en una pequeña vivienda, pero se van haciendo actuaciones al respecto", comentó.