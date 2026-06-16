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La banda de rock ibicenca Niños Raros estrena su canción más cruda con ‘Marcas’

La banda ibicenca colabora con una producción mezclada por el ganador de tres Grammy Eduardo de la Paz

Integrantes de la banda de rock Niños Raros.

Integrantes de la banda de rock Niños Raros. / Niños Raros

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

La banda ibicenca Niños Raros ha publicado ‘Marcas’, el segundo single de ‘Igual mañana’, el que será su primer álbum. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y llega acompañado de un videoclip.

Con este lanzamiento, el grupo continúa avanzando el sonido de su primer trabajo discográfico. ‘Marcas’ muestra una de las facetas más crudas y enérgicas del álbum, con una producción que refuerza la tensión del tema y su carácter directo.

El productor; ganador de tres premios Grammy

El disco cuenta con la mezcla de Eduardo de la Paz, productor y mezclador ganador de tres premios Grammy, una participación que aporta peso al proceso de construcción sonora de este debut.

Detalle del primer álbum musical de la banda Niños Raros.

Detalle del primer álbum musical de la banda Niños Raros. / Niños Raros

El estreno de ‘Marcas’ llega además con un videoclip que, según la propia presentación del lanzamiento, supone un salto de calidad respecto a trabajos audiovisuales anteriores de la banda. La pieza amplía el universo visual del proyecto y acompaña la intensidad musical de la canción.

Originarios de Ibiza, Niños Raros está formada por Guillem Llavero, voz y guitarra; Marco Marqués, guitarra; Oliver Barnosi, batería; y Nacho Abella, bajo.

Durante el tiempo que llevan activos, el grupo ha desarrollado una presencia destacada en directo en salas y festivales. En ese recorrido han compartido escenario con artistas y bandas como Crystal Fighters, Mando Diao, León Benavente, Dorian o Celtas Cortos.

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Con ‘Marcas’, Niños Raros refuerzan el camino hacia ‘Igual mañana’, un primer álbum con el que la banda ibicenca busca consolidar su identidad musical y audiovisual.

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