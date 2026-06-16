La huelga médica afecta ya a 623 pacientes de Ibiza y Formentera esta semana

Ya son más de 600 personas (un total de 623) las personas de Ibiza y Formentera víctimas de la huelga de médicos. El paro ha vuelto a afectar este martes a la actividad sanitaria en las Pitiusas. El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha comunicado la anulación de 225 citas durante la jornada de este martes, entre ellas 26 intervenciones quirúrgicas (16 más que ayer) y 199 consultas y pruebas diagnósticas de atención especializada (62 más).

La cifra no incluye, por el momento, las cancelaciones en Atención Primaria. Según ha informado el Área de Salud, “por un error en el sistema” no dispone de esos datos, que se recuperarán para la nota de prensa con el balance total que se enviará el viernes.

Con los datos disponibles, la huelga médica ha provocado ya al menos 623 cancelaciones en Ibiza y Formentera en los dos primeros días de esta nueva semana de paros, aunque el balance real será superior cuando se incorporen las cifras de Atención Primaria de este martes.

El lunes, primera jornada de la quinta semana de huelga médica del año contra el Estatuto Marco, se suspendieron en las Pitiusas un total de 398 citas y actos asistenciales. En concreto, se cancelaron diez intervenciones quirúrgicas programadas, 137 consultas o pruebas diagnósticas de medicina especializada y 251 citas de Atención Primaria.

¿Qué hacer si eres un paciente afectado?

Desde Salud señalan que los pacientes afectados por la suspensión de operaciones, pruebas o citas de especialistas serán llamados para asignarles una nueva fecha lo antes posible. En el caso de quienes tenían cita con médicos o pediatras de familia, deberán solicitar una nueva cita si no han resuelto su problema en los servicios de urgencias.

La huelga médica también está teniendo incidencia en el conjunto de Baleares. Según los datos facilitados por el Ib-Salut, solo este lunes se cancelaron en las islas 43 intervenciones quirúrgicas, 1.529 consultas y pruebas diagnósticas y 1.577 consultas de Atención Primaria, lo que supone más de 3.000 actos asistenciales anulados en una sola jornada.

Movilizaciones contra el Estatuto Marco

El Sindicato Médico de Baleares (Simebal) mantiene esta semana las movilizaciones contra el Estatuto Marco. En Ibiza, el sindicato ha convocado una concentración este martes a las 11.30 horas a las puertas del Hospital Can Misses. Además, el jueves a las 18.30 horas está previsto otro acto de protesta en el paseo de Vara de Rey.

Según Simebal, el seguimiento de esta nueva semana de huelga es similar al de anteriores convocatorias. En los paros previos, el sindicato situó la participación entre el 80% en consultas externas hospitalarias y el 50% en Atención Primaria. El servicio de Anestesia fue, según la organización, uno de los que registró mayor seguimiento el lunes, con cifras de entre el 90% y el 95%.