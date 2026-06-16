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La huelga de las escoletas alcanza un seguimiento del 18% en Ibiza

La movilización de los sindicatos busca un convenio autonómico específico y mejores condiciones para el personal de las guarderías baleares

Protesta de las educadoras de Infantil de 0 a 3 años en Ibiza

Protesta de las educadoras de Infantil de 0 a 3 años en Ibiza / J.A. RIERA

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Redacción Digital

Ibiza

La conselleria de Educación y Universidades cifra en 30% el seguimiento de la huelga del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en Baleares. Los sindicatos convocaron este martes la huelga para reclamar un convenio autonómico propio y mejoras salariales y laborales para las trabajadoras de las escoletes.

Por islas, la conselleria de Educación y Universidades sitúa el mayor respaldo en Menorca, con un 51,01%, seguida de Formentera, con un 32,14%, Mallorca, con un 28,5%, e Ibiza, con un 18,06%.

En el conjunto del archipiélago, la conselleria detalla los mayores porcentajes en las escuelas infantiles de titularidad de entidades locales (EIEL), con un 42,83 %, y en las escuelas infantiles de primer ciclo (EI1), con un 38,96%.

Los centros de educación infantil y primaria alcanzan un 27,12% de seguimiento. Los centros de educación infantil registran un 15,83%, los centros concertados de educación infantil un 18,97%, y los centros concertados (CC) un 11,8%.

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Los sindicatos impulsan la movilización para reclamar un convenio autonómico específico para el sector de la educación infantil de 0 a 3 años y mejoras en las condiciones laborales y salariales del personal de las escoletes de Baleares.

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