Los hoteles de Ibiza y Formentera se preparan para el eclipse

La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) ha animado al sector turístico de las Pitiusas a anticiparse al eclipse solar total previsto para el próximo 12 de agosto y a prepararse para aprovechar las oportunidades que pueda generar este fenómeno astronómico.

Según ha informado la organización, Fehif ha celebrado una jornada formativa dirigida a sus asociados con el objetivo de analizar el posible impacto del eclipse sobre el destino y sobre la actividad turística de Ibiza y Formentera.

La Federación ha considerado que este acontecimiento excepcional puede despertar un importante interés entre los viajeros. De hecho, ha señalado que algunos establecimientos ya han recibido consultas e incluso reservas para esas fechas.

Aprovechar al máximo este fenómeno

La sesión ha contado con la participación de Javier Ares, socio fundador de Polaris Menorca, quien ha expuesto las principales oportunidades y desafíos vinculados a un fenómeno de estas características. Durante la jornada, los asistentes han analizado aspectos relacionados con la creación de experiencias específicas para los clientes, la seguridad durante la observación del eclipse, la gestión de la movilidad y las particularidades de las actividades marítimas, especialmente relevantes en un destino insular.

Fehif ha destacado que el eclipse representa una oportunidad para reforzar el atractivo turístico de Ibiza y Formentera mediante propuestas de valor añadido. No obstante, la entidad también ha subrayado la necesidad de que las empresas conozcan las implicaciones del fenómeno y cuenten con la preparación necesaria para responder a las expectativas de los visitantes.

La Federación ha sostenido que la formación y la planificación anticipada resultarán fundamentales para que las islas aprovechen al máximo el potencial de un acontecimiento que situará a Baleares entre los principales puntos de observación del eclipse en Europa.

Con iniciativas como esta, Fehif ha reafirmado su compromiso con la formación continua de sus asociados y con la preparación del sector ante nuevos escenarios que contribuyan a fortalecer la competitividad del destino turístico.