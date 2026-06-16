Aparece un hombre durmiendo encima del capó de un coche en Ibiza: “No sé si tengo un fiambre debajo de casa”

Una escena insólita grabada en pleno centro de Ibiza se ha vuelto viral en TikTok. El usuario @gpblackdog ha compartido un vídeo en el que se ve a un hombre aparentemente dormido sobre el capó de un coche negro, con las piernas apoyadas encima de otro vehículo.

La imagen ha llamado rápidamente la atención de los usuarios por lo surrealista de la situación. Junto al vídeo, el creador escribió: “No sé si tengo un fiambre debajo de casa, o solo está en un viaje”, una frase que no tardó en provocar comentarios y bromas entre quienes vieron la publicación.

La escena que sorprende en Ibiza

En las imágenes se observa al hombre tumbado sobre el coche, en una postura poco habitual y en plena vía pública. La situación generó dudas entre los usuarios, que reaccionaron con humor, sorpresa y también con cierta preocupación por los posibles daños en los vehículos.

Uno de los comentarios más destacados fue el de una usuaria que escribió: “Mientras no moleste a nadie...”. El propio creador del vídeo respondió: “A ver... está encima de un coche, que lo podría estar rayando o abollando. Si fuese mi coche, no me haría tanta gracia”.

Otro usuario resumió la escena con una frase muy ibicenca: “Jajajajaja, el mal de Ibiza. Bebió agua”.

Un vídeo que desata bromas y debate

La publicación acumula comentarios entre quienes se toman la escena con humor y quienes señalan que, aunque pueda parecer una anécdota divertida, dormir sobre coches ajenos puede causar daños materiales.

El vídeo vuelve a demostrar cómo cualquier escena inesperada en las calles de Ibiza puede convertirse en contenido viral en cuestión de horas, especialmente cuando mezcla sorpresa, humor y una imagen difícil de explica