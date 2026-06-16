La feria CAN Art Ibiza arranca su quinta edición con acento internacional pero sin olvidar sus raíces locales

La quinta edición de la feria de arte contemporáneo CAN (Contemprary Art Now) Art abrirá sus puertas al público el próximo martes 26 de junio en el Recinto Ferial de Ibiza, aunque aquellos medios y particulares que dispongan de invitación podrán acceder el día anterior. Además de lo expuesto en el Recinto Ferial, otro gran número de obras estará disponible alrededor de la isla como parte de los programas especiales de CAN.

Destaca particularmente el Programa OFF, que durante un mes reúne a seis artistas afincados en las Islas Baleares en diferentes puntos de las Pitiusas con el objetivo de poner el foco en el arte local: por mucho que sea una feria de dimensiones internacionales. Como destaca el director, Sergio Sancho, el arte contemporáneo desde siempre ha sido muy relevante en Ibiza, y lo que más les interesa es que el evento sea un "hub conversacional" que permita algo mucho más allá de simplemente la compraventa de arte. Describe la existencia de un "tejido" que se ha ido formando alrededor de la isla en base a eventos como CAN, gracias al cual los artistas se han podido relacionar entre sí y se han producido intercambios y colaboraciones que no hubieran sido posibles de otra manera. Es, en sus palabras, un efecto de "bola de nieve" que crece exponencialmente cada año y permite el desarrollo de una red de arte cada vez más potente. "Me enorgullece", comenta.

La envergadura actual de CAN le hace recordar cómo empezó. "En los inicios, la gente debía pensar que era una locura traer una feria de arte a Ibiza". En la rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes en el Consell, ha afirmado que antes de la existencia de la feria, veía diversos proyectos muy interesantes alrededor de la isla, pero no estaban interconectados.

Ese fue uno de los motivos que inspiró a Sancho en la creación de la feria, pues quería atraer e impulsar a estos artistas a crear algo en conjunto que potenciara la imagen de Ibiza como lugar cultural relevante. De ahí que no dote a las grandes galerías internacionales de más importancia que a las locales: "Cuando la gente viene a la feria, viene a visitar las galerías locales". Se trata de la misma manera a estas galerías y artistas ya consolidadas y consideradas fundamentales, que a aquellas poco conocidas que aparecen con interesantes e innovadoras propuestas. Son precisamente estas pequeñas galerías, como In Between, a las que CAN pretende dar apoyo y visibilidad y, sobre todo, no dejar que se vean eclipsadas por otras muy reconocidas provenientes de todo el mundo.

Miquel Costa, David Sancho y Juan Miguel Costa, de izquierda a derecha, en la presentación de este martes. / Iris Solana/CIE

"Vienen de Shanghái, de México, de Brasil". No estaba hablando del Mundial de Fútbol, sino, con una gran sonrisa en el rostro, de solo algunas de las 37 galerías provenientes de todo el mundo que se expondrán la semana que viene en la feria, de las cuales más del 70% son extranjeras, algo completamente inédito en la isla. Aunque, lejos de alejar la feria de sus raíces, estará presente incluso un artista de Elrow, Daniel Popper, con el objetivo de acercar el arte a la música electrónica, tan presente en Ibiza.

Mucho más que pintura

Otro punto a destacar de la edición de este año es su diversificación artística. "La feria empezó hace cinco años con una apuesta muy fuerte por la pintura y la pintura figurativa, creo que poco a poco hemos ido diversificando más". Describe los distintos tipos de arte que se podrán hallar en la feria, entre los que se encuentran textil, fotografía y escultura, además de muchas otras instalaciones. Según Sancho, esto puede resultar muy enriquecedor y derivar en un público mucho más amplio al haber algo para todos los gustos. Adicionalmente, como una novedad más de la edición, se va a conseguir por primera vez instalar una obra de forma permanente en la isla: se trata de la enorme escultura 'Hashtag', de Stefan Bruggemänn, localizada en sa Punta des Molí, Sant Antoni.

El festival, dice Sancho, solo es posible gracias a la colaboración tanto de instituciones públicas como de empresas privadas. Miquel Costa, director insular de Cultura, destaca que el Consell tiene "mucho que ver" en la feria, y menciona su atractivo en el sector del turismo cultural, ya que esta cada vez va creciendo más. En este tema, celebra que atraiga cada año a un número mayor no solo de artistas y galerías nacionales e internacionales, sino también de visitantes a quienes les resulta muy interesante esta clase de evento en Ibiza.

Según él, el arte contemporáneo es muy relevante aquí y lleva siéndolo durante mucho tiempo, y por tanto, como institución, es su deber apoyarlo y ayudar a que todas las iniciativas crezcan y pasen a formar parte del diverso panorama cultural de la isla. "CAN ha venido para quedarse, por eso tiene ya cinco ediciones". Por otro lado, gran cantidad de empresas hoteleras y otras marcas conocidas se presentan como patrocinadoras de diversos aspectos del evento, siendo indispensables para poder darle vida.

La feria abrirá los días 25 al 28 de junio en el recinto ferial, mientras que las exposiciones del Programa OFF, están abiertas desde el 29 de mayo, se podrán visitar también hasta el 28.