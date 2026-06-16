¿Cuánto dinero necesitas para vivir en Ibiza? La experiencia de una joven que se mudó para hacer temporada: “Pagamos 1.500 euros por una habitación”

Mudarse a Ibiza para trabajar durante la temporada de verano puede parecer una oportunidad perfecta para ahorrar dinero, especialmente en sectores como la hostelería. Sin embargo, antes de hacer las maletas, hay una realidad que conviene tener muy clara: el coste de la vivienda en la isla puede convertirse en el principal obstáculo.

Así lo ha contado la creadora de contenido @paulamichellecast, que ha compartido su experiencia personal tras trasladarse a Ibiza para trabajar. Según explica, encontrar empleo en la isla durante los meses de mayor actividad no suele ser el mayor problema. Lo complicado, asegura, es encontrar un lugar donde vivir a un precio asumible.

“Seguramente ya lo habéis escuchado de más personas”, comienza explicando. Para ella, Ibiza es un lugar con muchas oportunidades laborales, especialmente en verano. “Nunca había estado en un lugar en el que hubiera tantas oportunidades, sobre todo para el sector de la hostelería”, señala.

El alquiler, el gasto más importante para vivir en Ibiza

La joven insiste en que quien llega a Ibiza con intención de trabajar puede encontrar opciones, especialmente si busca empleo en bares, restaurantes, hoteles o negocios vinculados al turismo. Pero antes de empezar a ganar dinero, hay que hacer una inversión inicial.

“Se necesita invertir dinero en el proyecto, en la idea, en el cambio de vida”, explica. En su caso, reconoce que llegó a la isla sin ahorros y que necesitó ayuda para poder dar el paso.

El primer gasto, y el más importante, es el alquiler. Y ahí es donde aparece la cifra que más sorprende: 1.500 euros por una habitación.

Según relata, ella se mudó con una persona que ya conocía y ambas alquilaron una habitación en la zona de La Marina, a unos 20 minutos andando de la playa. “Pagamos 1.500 euros por esta habitación”, cuenta.

Compartir habitación, una opción habitual por los precios

La creadora explica que, debido a los precios del alojamiento en Ibiza, no es extraño que algunas personas compartan habitación para poder asumir el coste mensual. En su caso, asegura que se trataba de una habitación para dos personas.

Este tipo de situaciones se han convertido en una de las principales preocupaciones para quienes quieren pasar una temporada trabajando en la isla. Aunque el empleo puede estar disponible, el acceso a la vivienda condiciona por completo la decisión.

¿Cuánto dinero hace falta para irse a Ibiza de temporada?

La experiencia de @paulamichellecast deja una idea clara: antes de mudarse a Ibiza no basta con contar con encontrar trabajo rápido. Es recomendable llegar con dinero suficiente para cubrir al menos los primeros gastos de alojamiento, desplazamiento, comida y fianza o pagos iniciales del alquiler.

Solo en el caso que ella cuenta, el alojamiento supone 1.500 euros al mes por una habitación compartida por dos personas. A esa cantidad habría que sumar el resto de gastos básicos hasta cobrar el primer sueldo.

Por eso, aunque Ibiza puede ofrecer muchas oportunidades laborales en verano, especialmente en hostelería, la vivienda sigue siendo el gran reto para quienes quieren instalarse en la isla durante la temporada.

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Una oportunidad laboral con una barrera de entrada alta

La joven resume su experiencia como un cambio de vida que requiere planificación. Ibiza puede ser una buena opción para trabajar, ganar experiencia y ahorrar durante los meses de verano, pero no es un destino barato para empezar desde cero.