La crisis de la pareja de Ibiza, Ainhoa y Álex, estalla en el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’: lágrimas, reproches y una frase demoledora

Ainhoa y Álex volvieron a sentarse frente a Sandra Barneda en el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’ tres meses después de su paso por el programa. La pareja, que abandonó la isla junta, explicó cómo ha sido su vida desde entonces y dejó claro que la convivencia no ha sido tan sencilla como esperaban.

Aunque ambos regresaron juntos, las discusiones volvieron a aparecer poco después. Álex contó que, después de Semana Santa, llegó a pedirle un tiempo a Ainhoa porque durante esos días ya habían estado distanciados y, al retomar la convivencia, los conflictos se repitieron.

Mientras él explicaba la situación desde el plató, Ainhoa lo escuchaba desde la sala de visionado completamente rota. La joven no pudo evitar las lágrimas al oír cómo su pareja hablaba de sus problemas y, cuando llegó su turno de entrar, apenas pudo contenerse: “¿Por qué siempre tengo que ser yo?”, dijo visiblemente afectada.

Álex explica los motivos de sus discusiones con Ainhoa

Álex aseguró que las peleas entre ambos surgen por detalles cotidianos, pero que se repiten con demasiada frecuencia. Puso como ejemplo una discusión durante un viaje, cuando Ainhoa quería parar en un restaurante concreto y él prefería hacerlo más adelante para ir más rápido.

También mencionó un vuelo a Ibiza con motivo del cumpleaños de la madre de Ainhoa. Según explicó, él consideró que los billetes eran demasiado caros. Ella se ofreció a pagárselos, pero Álex se negó, lo que acabó derivando en otro conflicto entre ambos.

Ainhoa, por su parte, dejó claro que no entiende por qué toda la responsabilidad parece recaer sobre ella. Entre lágrimas, la joven insistió en que siente que Álex acaba descargando con ella parte de su malestar.

Sandra Barneda interviene ante la crisis de la pareja

Sandra Barneda quiso hacer reflexionar a Álex durante el reencuentro. La presentadora le planteó que quizá no todo dependía de Ainhoa ni de las discusiones, sino de algo relacionado con sus propios sentimientos.

Álex reconoció que es feliz con Ainhoa, pero también admitió que la relación le desgasta. “No puede ser que de las 24 horas que tiene el día, 20 sean felices y cuatro nos peleemos a muerte”, explicó durante el programa.

La presentadora no ocultó su preocupación al despedirlos. Sandra señaló que ambos tienen un evidente problema de comunicación y expresó su deseo de que encuentren la manera de hablar, entenderse y solucionar sus conflictos.

A pesar de la tensión, Ainhoa y Álex abandonaron el reencuentro juntos. Sin embargo, su paso por el programa dejó en el aire una gran incógnita: si su relación podrá superar las discusiones constantes o si la convivencia acabará pesando más que los sentimientos.