Si te cancelan un vuelo a Ibiza, puedes reclamar hasta 600 euros: así puedes hacerlo

La cancelación de un vuelo puede arruinar unas vacaciones, una escapada de fin de semana o un viaje de trabajo. Pero los pasajeros no están obligados a aceptar la situación sin más. Según el Reglamento Europeo 261/2004, en determinados casos se puede reclamar una indemnización de entre 250 y 600 euros por persona.

Este derecho es especialmente importante en destinos como Ibiza, donde miles de viajeros dependen del avión para llegar o salir de la isla, sobre todo en temporada alta.

Cuándo puedes reclamar una indemnización

"El pasajero puede tener derecho a compensación si la aerolínea comunica la cancelación con menos de 14 días de antelación y el vuelo alternativo llega con un retraso relevante o sale demasiado pronto respecto al horario original", matiza la página web de Flightright.

También puede reclamarse cuando la compañía no ofrece una alternativa de transporte.

La indemnización depende de la distancia del trayecto:

250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.

400 euros para vuelos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros.

600 euros para vuelos de más de 3.500 kilómetros.

El precio del billete no influye en la cantidad que puede recibir el pasajero. También pueden reclamar quienes viajen por ocio, por negocios o dentro de un paquete vacacional.

Qué derechos tienes si cancelan tu vuelo

Si tu vuelo es cancelado, la aerolínea debe ofrecerte el reembolso del billete o un transporte alternativo hasta tu destino final lo antes posible.

Además, si ya estás en el aeropuerto y la espera supera las dos horas, la compañía debe facilitar comida, bebida y comunicaciones gratuitas. Si el vuelo alternativo sale al día siguiente, también debe proporcionar alojamiento y transporte entre el hotel y el aeropuerto.

Qué hacer si te cancelan un vuelo

Lo primero es pedir a la aerolínea una confirmación por escrito del motivo de la cancelación. También conviene guardar billetes, tarjetas de embarque, correos electrónicos, mensajes de la compañía, vales descuento y recibos de cualquier gasto extra.

Herramientas como Flightradar pueden servir para comprobar el estado del vuelo y reunir información útil sobre la incidencia, aunque la reclamación debe apoyarse siempre en la documentación oficial de la aerolínea.

Cómo asegurar tu indemnización en un vuelo futuro

Si tienes un viaje planificado, puedes introducir los datos del vuelo por adelantado en calculadoras online especializadas. Estas herramientas permiten comprobar si existe derecho a compensación cuando se recibe la información sobre una posible cancelación.

Para reclamar, es necesario haber hecho el check-in a tiempo y que el vuelo haya salido desde la Unión Europea, con cualquier aerolínea, o haya aterrizado en la UE operado por una compañía con sede comunitaria.

En España, el plazo para reclamar puede llegar hasta cinco años desde la fecha del vuelo.

Cuándo la aerolínea no tiene que pagar

Las compañías pueden quedar exentas de indemnizar si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias, como mal tiempo, cierre del aeropuerto o del espacio aéreo, riesgos de seguridad, determinadas huelgas o choques con aves.

Aun así, la aerolínea debe demostrar que tomó todas las medidas razonables para recolocar a los pasajeros lo antes posible, incluso con vuelos de otras compañías o medios de transporte alternativos.

Cómo reclamar un vuelo cancelado

La reclamación debe presentarse ante la aerolínea con el billete, la tarjeta de embarque, el justificante de cancelación y los recibos de los gastos ocasionados.

Si la compañía no responde o rechaza la solicitud, el pasajero puede acudir a AESA o recurrir a empresas especializadas en reclamaciones.

Además de la indemnización, también se pueden reclamar gastos relacionados con la cancelación, como comidas, transporte o alojamiento, siempre que se conserven los justificantes.