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Una bella mutación en el jardín

Una bella mutación en el jardín | J.M.L.R.

Una bella mutación en el jardín | J.M.L.R.

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Redacción Ibiza

Pepe Torres se llevó una sorpresa cuando empezó a crecer esta flor en su jardín, un rosal que hasta entonces (y desde hace muchos años) siempre tuvo flores de color blanco. Cuestión de genética e hibridación, le han explicado, aunque más que razonamientos científicos, él se queda con la extraña belleza de esta única flor del ramillete.

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