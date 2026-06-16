Barrios de Ibiza: Vuelve a abrir sus puertas el bar de este centro social

La sede de la Asociación de Vecinos de Platja d'en Bossa va a recuperar su plena normalidad con la reapertura del bar, tras una larga etapa cerrado, después de que el Ayuntamiento de Eivissa haya seleccionado la oferta con más puntuación entre las siete que se han presentado al concurso público para tomar las riendas del negocio. A falta de que se formalice el contrato para conocer la fecha oficial de apertura, el vencedor de este concurso se hace con la concesión del establecimiento durante los próximos cuatro años, a razón de un canon de 29.000 euros anuales.

Además de presentar el presupuesto más sustancioso, la oferta ganadora también recibe la mayor puntuación en las principales requisitos, fijados en las bases del concurso, para la gestión de este bar de titularidad municipal. Entre estas condiciones, el futuro responsable del negocio se compromete a crear puestos de trabajo específicos para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, utilizar productos de limpieza ecológicos y promover alimentos y bebidas de producción ibicenca o balear, así como otros provenientes del comercio justo.

Igualmente, queda estipulado que el bar de la asociación de vecinos deberá informar, a través de las redes sociales, de los platos, menús y ofertas disponibles, además de las actividades y jornadas divulgativas que se celebren en el centro social, que está situado en la confluencia de las calles Blas Infante y Alzines.

Precios moderados

Otro de los principales requisitos que impone el Ayuntamiento en esta concesión es que los precios de bebidas y alimentos sean populares. Como ejemplo, el precio estimado para un desayuno de café con leche y tostada será de 3,20 euros, que se eleva a unos 11 euros para un menú o plato combinado. El precio medio del bocata se queda en 6,50 euros, mientras que el de la caña es de 2,50.

El local municipal cuenta con una superficie interior de 233,91 metros cuadrados, además de un espacio para la terraza de 30 metros. Además, también dispone de una barbacoa exterior, que se convirtió en uno de los mayores reclamos del bar en los últimos años.

Aunque se presentaron siete ofertas a concurso para optar a la gestión del bar, una de ellas quedó desestimada por no contar con toda la documentación requerida.