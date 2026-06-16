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Un dron obliga a parar el aeropuerto de Ibiza y desviar cuatro vuelos

Se han desviado dos aviones al aeropuerto de Palma y otros dos al de Barcelona

Fachada frontal de la zona aire del aeropuerto de Ibiza.

Fachada frontal de la zona aire del aeropuerto de Ibiza. / César Navarro Adame

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Redacción Digital

E.P.

Ibiza

El avistamiento de un dron en las inmediaciones del aeropuerto de Ibiza ha obligado a paralizar las operaciones de forma temporal y a desviar cuatro vuelos.

Según han informado desde Aena, el vehículo aéreo no tripulado se ha detectado este martes a primera hora de la tarde en las instalaciones aeroportuarias.

Por motivos de seguridad se ha decidido paralizar durante 35 minutos las operaciones, tras lo que el aeropuerto ha recuperado la operativa con normalidad. Los controladores aéreos han informado en sus redes sociales que el paro ha sido de cerca de una hora. Aemás, señalan que se han producido retrasos.

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En este periodo de tiempo se han visto afectados cuatro vuelos, que se han tenido que desviar: dos al aeropuerto de Palma y otros dos al de Barcelona.

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