Afnan Bridi, alumna de Ibiza, logra el segundo premio en el concurso balear de dibujo contra el cáncer de piel

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Illes Balears y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Illes Balears (Cofib) han entregado los premios de la sexta edición del Concurso de Dibujo sobre Protección Solar, una iniciativa educativa que impulsa la prevención del cáncer de piel entre la población infantil.

El certamen ha alcanzado una participación récord con 1.363 dibujos, una cifra que supera los registros de la edición anterior. Del total de trabajos presentados, 1.252 procedían de centros educativos y 111 correspondían a la modalidad individual. A través de sus creaciones, los escolares han transmitido mensajes sobre la importancia de la protección solar y la adopción de hábitos saludables ante la exposición al sol.

El concurso se ha dirigido a alumnado de Educación Primaria y ha contado con tres categorías: primero y segundo curso, tercero y cuarto, y quinto y sexto. Un jurado integrado por representantes de ambas entidades organizadoras ha evaluado la originalidad, la creatividad y la adecuación de los trabajos a los mensajes de prevención solar.

Ganadores de la edición 2026

En la categoría de primer y segundo de Primaria, el primer premio ha sido para María Ortega Maldonado de Es Castell en Menorca, el segundo para Afnan Bridi Mrabet, del colegio Es Vedrà de Ibiza y el tercero, para Mackenzie Melgarejo García de Sant Francesc d'Assís, Muro. En la categoría de tercero y cuarto de Primaria, Martin Ferro Rotger de My School en Pollença, ha obtenido el primer premio, Sheyla Varela Sánchez en representación del Joan Veny i Clar en Campos, el segundo, y Héctor López Llobet del Marian Aguiló, en Palma, el tercero. Por su parte, en la categoría de quinto y sexto de Primaria, Joaquín Toscano Arias del Son Pisà en Palma, ha conseguido el primer premio, Julieta Lara Pintos del Miquel Costa i Llobera, el segundo y Júlia Moragues Nicolau de la Verge de Monti-sion, el tercero.

Los ganadores de cada categoría han recibido una tableta valorada en 125 euros, gracias al patrocinio de Alcampo Mallorca. Los segundos clasificados han obtenido un lote de libros valorado en 60 euros, cortesía de Fnac, mientras que los terceros premios han consistido en un lote de material escolar de Folder valorado en 40 euros.

Además, las clases participantes han optado al sorteo del Kit Divertido y Saludable, una actividad que cuenta con la colaboración de la conselleria de Salut y que reconoce el compromiso de los centros educativos con la promoción de hábitos saludables.

Las aulas premiadas en esta edición han sido segundo de Primaria A del Àngel Ruiz i Pablo, en Es Castell; cuarto curso del colegio Francesc de Borja Moll, de Palma, y sexto curso del CC Sant Francesc d’Assís, de Ferreries.

Con esta iniciativa, la Asociación Española Contra el Cáncer y el Cofib refuerzan su apuesta por la educación para la salud desde edades tempranas. Ambas entidades recuerdan la importancia de aplicar protector solar media hora antes de la exposición al sol, renovar la protección cada dos horas y después del baño, utilizar gafas con filtro UV, evitar la exposición durante las horas centrales del día y escoger ropa adecuada para proteger la piel incluso cuando el cielo permanece nublado.

Las organizaciones también han agradecido la implicación de alumnado, profesorado y familias, cuyo apoyo ha contribuido al éxito de una propuesta que combina creatividad, educación y prevención para promover hábitos de protección solar que acompañen a los menores durante toda su vida.