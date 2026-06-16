18 empresas de la construcción de Ibiza disparan sus facturaciones un 80%

El sector de la construcción de Ibiza y Formentera gana peso dentro del mapa empresarial balear. Las 18 sociedades pitiusas incluidas entre las cien mayores empresas constructoras de Balears sumaron en 2024 una facturación conjunta de 366,6 millones de euros, un 80,5% más que en 2023, según los datos disponibles en el Registro Mercantil a partir de las cuentas anuales depositadas. El listado confirma el fuerte dinamismo de la promoción inmobiliaria, la edificación residencial, las reformas, las instalaciones y la obra civil en las Pitiusas.

La primera empresa pitiusa del sector es Sabina Estates Tarida SL, vinculada a una «finca de villas privadas» de ultra lujo cuyos precios oscilan de los 9,5 a los 22 millones de euros por vivienda. Con 99 millones de euros de ventas, ocupa el puesto 5 en la clasificación balear de construcción y el 52 en el top 1.000 general de empresas de Balears. Su salto es muy significativo: en 2023 facturó 18,9 millones, por lo que multiplica por más de cinco su cifra de negocio.

Top empresas pitiusas / di

El segundo gran nombre es Hermanos Parrot, de Santa Eulària. La constructora alcanza 75 millones de ventas, un 46,7% más, y se sitúa en el puesto 6 del ranking balear sectorial y en el 77 del top 1.000 general. Además, declara un beneficio de 2,8 millones y es la compañía con más plantilla del grupo, con 150 empleados. Entre Sabina Estates y Hermanos Parrot concentran ya 174 millones, casi la mitad de toda la facturación pitiusa incluida en el top 100 balear de construcción.

A cierta distancia aparece N&M Construcciones 1980 SLU, también de Santa Eulària, con 25,8 millones de ventas, un 12,5% más que en 2023. La empresa ocupa el puesto 15 sectorial en Balears y el 237 del ranking general. Le sigue Compañía Ibizenca de Vacaciones Creativas SL, con 23,4 millones, puesto 19 en construcción y 259 en el top 1.000. Su caso es uno de los más llamativos: pasa de apenas 0,2 millones en 2023 a más de 23 millones en 2024 y obtiene un resultado de 15,3 millones, el mayor beneficio de todo el grupo.

El quinto lugar pitiuso corresponde a Blemar Ibiza SL, de Ibiza, con 19 millones de facturación, un 47,7% más, puesto 29 sectorial y 320 general. A continuación figura Ibixus Real Estate SP SL, con 15,4 millones, puesto 40 en construcción y 386 en el top 1.000. También aquí el crecimiento es extraordinario, desde 0,4 millones en 2023, y el resultado alcanza 3,8 millones.

Por debajo de esa frontera aparecen varias empresas que superan o rozan los diez millones. Bioconstrucción y Consolidación Ibiza factura 10,8 millones y ocupa el puesto 553 del top balear; Islasfalto, 10,2 millones y el puesto 594; Construcciones y Contratas J&J BC, 10,1 millones y el 604; y R-EX Construcciones y Reformas Integrales, otros 10,1 millones y el 606, con un avance del 81,6%. Completan el bloque Mar y Golf Ibiza, Himar Construccions i Contractes, Instalaciones Arévalo Pineda, Gasifredsac, Hernán Puga Constructions, Urbanizaciones Formentera, Avante Gestión de Proyectos y Obras y Urcoisa Obras y Servicios.

Trece de las 18 empresas aumentan ventas y cinco las reducen. Las mayores caídas corresponden a Himar, con un descenso del 24,2%; Urcoisa, del 17,4%; y Gasifredsac, del 13,4%. En el extremo opuesto, además de Compañía Ibizenca de Vacaciones Creativas e Ibixus, destacan Sabina Estates, Mar y Golf Ibiza, R-EX, Instalaciones Arévalo Pineda y Blemar.

La rentabilidad también es positiva: las 18 sociedades suman 31,6 millones de resultado en 2024. Sin embargo, el dato está muy condicionado por grandes operaciones inmobiliarias. Compañía Ibizenca de Vacaciones Creativas, Mar y Golf Ibiza e Ibixus reúnen por sí solas 25,3 millones de beneficios. Frente a ellas, Sabina Estates Tarida es la única compañía del grupo con pérdidas (-5 millones).

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Formentera también aparece representada con Urbanizaciones Formentera SL, que factura ocho millones, crece un 10,2% y ocupa el puesto 746 del top 1.000 balear.