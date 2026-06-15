Un vuelo a Ibiza se convierte en una fiesta a las 9 de la mañana con altavoces y bebidas: “Preferiría ir andando”

Un vuelo a Ibiza se ha convertido en tema de conversación en TikTok después de que una usuaria compartiera un vídeo grabado a bordo de un avión a las 9 de la mañana. En las imágenes se observa a varios pasajeros en actitud festiva, con música, bebidas y personas de pie en el pasillo mientras la tripulación intenta continuar con su trabajo.

El vídeo, que se ha difundido rápidamente en redes sociales, muestra a un joven con un altavoz en su asiento, pasajeros bailando, personas bebiendo y adultos moviéndose al ritmo de la música incluso con bebés en brazos. En una de las escenas, una azafata trata de abrirse paso entre la gente para poder desempeñar sus tareas dentro de la cabina.

La escena ha dividido a los usuarios. Algunos reconocen el momento como parte del ambiente previo a unas vacaciones en Ibiza, mientras que otros critican la actitud de los pasajeros y señalan que un avión no es el lugar adecuado para ese tipo de comportamiento.

Entre los comentarios publicados en TikTok, una usuaria identificada como Jennifer Goldsworthy escribió: “Jajaja, salgo en este vídeo”. Otro usuario, @chufch123, fue mucho más tajante: “Preferiría ir andando”.

"No es respetuoso con los demás pasajeros"

También hubo críticas directas al comportamiento de los pasajeros. “No, gracias”, comentó Kate Kiely, mientras que otro usuario, @davidoff90, señaló: “No es respetuoso con los demás pasajeros”. En la misma línea, Dawn escribió: “Vergonzoso. No se me ocurre nada peor que estar en un avión así”.

Aunque el vídeo ha generado comentarios de todo tipo, muchos usuarios coinciden en que la tripulación debe poder trabajar con normalidad y que los pasajeros deben respetar unas normas mínimas de convivencia durante el vuelo.