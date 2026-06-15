Vigilancia privada nocturna para zonas de ocio y espacios públicos de Sant Antoni: el Ayuntamiento contrata tres patrullas diarias

El Ayuntamiento de Sant Antoni saca a licitación el servicio de vigilancia privada mediante rondas discontinuas en distintos espacios públicos del núcleo urbano durante la temporada turística. El contrato cuenta con un presupuesto base de 165.471,45 euros, IVA incluido, y tendrá una duración de tres meses, entre el 1 de julio y el 1 de octubre. Sin embargo, las fechas podrán modificarse en función de la formalización del contrato o de las necesidades del servicio.

El objetivo de este dispositivo es reforzar la seguridad ciudadana y prevenir conductas incívicas y actos vandálicos en zonas de elevada afluencia durante el verano, especialmente en áreas vinculadas al ocio nocturno. Para ello, está prevista la presencia de vigilantes de seguridad privada que realizarán rondas preventivas en espacios públicos, edificios municipales, instalaciones culturales y zonas verdes.

Ubicaciones del dispositivo

La vigilancia se desarrollará principalmente entre la zona del Passeig de ses Fonts y la calle Santa Agnès, así como en el entorno del Centro Cultural Cervantes, el Espacio Cultural Es Molí d’en Simó y el Parc del Solpost. Entre los espacios incluidos en el contrato figuran también la antigua ubicación del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), la Oficina de Información Turística, Can Tonís y otros equipamientos públicos considerados de especial relevancia.

El servicio se organizará en tres patrullas formadas por dos vigilantes de seguridad privada cada una, que realizarán rondas nocturnas todos los días de la semana. La plantilla total estará integrada por ocho vigilantes, de los cuales seis prestarán servicio efectivo y dos cubrirán los días de descanso.

La concejala de Seguridad de Sant Antoni, Neus Mateu, señala que "el incremento de la actividad y de la afluencia de personas durante los meses de verano hace necesario reforzar la presencia preventiva en la vía pública". Según destaca, "este servicio permitirá mejorar la capacidad operativa municipal y optimizar los recursos de la Policía Local, que podrá priorizar sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana, emergencias y orden público".

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 26 de junio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también está disponible la documentación técnica del contrato.

Esta actuación se financia con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear, en el marco del decreto de turismo responsable. Según el Consistorio, "esta aportación está permitiendo desplegar una estrategia integral orientada a reforzar la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de las ordenanzas municipales mediante recursos humanos, tecnológicos y acciones de concienciación".