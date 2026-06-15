De Verdi a Leonard Cohen: ocho coros de Ibiza se unen en 'Eivissa Canta'

Desde la ópera 'Nabucco', del emblemático compositor italiano Giuseppe Verdi, hasta 'Hallelujah', del canadiense Leonard Cohen, pasando por 'Barcarola', del compositor y violonchelista de origen alemán Jacques Offenbach; 'Hymne des fraternisés', del compositor, director de orquesta y pianista francés Philippe Rombi, y el vals '20 aniversario del Cor de Santa Creu'. Estas son solo algunas de las obras musicales, de distintos géneros, que interpretarán ocho coros del municipio de Ibiza en el marco del encuentro coral 'Eivissa Canta', previsto para el próximo domingo 21 de junio, a partir de las 18 horas, en la iglesia de Santa Cruz, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de la Música.

Durante la presentación, que tiene lugar este lunes, 15 de junio, en la iglesia de Santa Cruz, la concejala de Cultura de Ibiza, Carmen Domínguez, reconoce que el Consistorio, que organiza esta iniciativa, está impresionado con la acogida que ha tenido entre los participantes: "Estamos sorprendidos por la variedad, ya que forman parte de este proyecto nueve coros de toda índole. Hay desde un coro rociero hasta, por ejemplo, uno de jóvenes".

Además, la edil explica que este proyecto responde a una necesidad de la ciudadanía: "Desde el departamento de Cultura de Ibiza ya habíamos potenciado la danza y el teatro, pero teníamos pendiente hacerlo con los coros. Consideramos que ahora era el momento de ponerlo en marcha y presentar de manera conjunta a aquellos del municipio que hayan querido participar, algo que, si no recuerdo mal, no se había hecho desde el Ayuntamiento, para que los vecinos y vecinas de Vila los conozcan y sepan que hay coros de distintas variedades". Y añade: "Esperamos que todo el mundo venga a acompañarnos el próximo domingo".

Domínguez explica que este "concierto de presentación no será la única iniciativa prevista para los coros de Vila". "A lo largo del año se organizarán conciertos en los que trataremos de reunir, en cada uno de ellos, a dos o tres coros y que se celebren en distintas zonas de la ciudad. Queremos que participen en proyectos con mayor asiduidad para que sean más visibles para la ciudadanía del municipio, aunque es algo que ya se irá viendo", indica.

La concejala concluye: "Queremos crear un espacio de encuentro para todos los coros del municipio y que 'Eivissa Canta' se convierta en un referente anual dentro de la programación cultural de la ciudad".

Lourdes Roig, coordinadora de la iniciativa: "Intentaremos celebrarlo anualmente"

Por su parte, Lourdes Roig, directora del Cor de Veus Joves, uno de los participantes en 'Eivissa Canta', y coordinadora de la iniciativa, explica que espera que este proyecto se prolongue en el tiempo: "Se intentará que este encuentro se celebre de manera anual".

Roig considera que "los coros del municipio gozan de muy buena salud, como se suele decir, y se encuentran en un momento de crecimiento". Asimismo, piensa que iniciativas como esta ayudan a ofrecer una nueva visión en torno a la figura de los coros: "Queremos que la juventud se acerque también a este mundo y vea que los coros no son solo una cosa en la que participan personas mayores o que todos son parroquiales. Lo que pretendemos es que se interrelacionen coros de distintos tipos. Al final, todo el mundo puede cantar y es algo que tampoco requiere grandes conocimientos musicales". Y agrega: "La música coral forma parte del patrimonio cultural y musical de Ibiza".

Por otro lado, Roig habla sobre otras de las iniciativas previstas: "La idea es acercar la música coral a las calles de la ciudad. Por ello, queremos que actúen especialmente en época navideña".

En esta primera Trobada Coral participan el Cor Parroquial de Santa Cruz, dirigido por Elena Prokorova; el Eivissa Gospel Choir, bajo la dirección de Joaquín Garli; el Cor de l’Esplai Can Ventosa, también dirigido por Elena Prokorova; el Coro Rociero Nuestra Señora de la Esperanza, con Juan Bastida al frente, si bien en la presentación de este lunes participa Rosario Salazar; el Cor de la Llar d’Eivissa, dirigido por Nadia Acebal; el Coro Mixto Bravo, bajo la dirección de Elena Prokorova; la Coral Amics de sa Música, dirigida por Nèlida Boned; el Cor Ciutat d’Eivissa, con Miguel San Miguel como director, y el Cor de Veus Joves, dirigido por Lourdes Roig.

Cada agrupación interpretará dos piezas representativas de su repertorio y el encuentro finalizará con una actuación conjunta de todos los coros participantes, que interpretarán Salve Rociera, bajo la dirección de Juan Bastida, y la pieza popular ibicenca Bona nit, blanca roseta, dirigida por Miguel San Miguel quien destaca que esta iniciativa "sirve para dar más movimiento a la vida coral del municipio".