La trama de narcotráfico dirigida en Ibiza por un famoso dj confirma otra condena: nueve años y medio de cárcel para un miembro clave

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado la condena de nueve años y medio de prisión impuesta a un acusado considerado una pieza relevante de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas entre Ibiza, Barcelona y Miami. La Sala desestima el recurso presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial y mantiene la condena por sendos delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico.

La resolución sitúa al condenado, de nacionalidad argentina y 54 años de edad, como un colaborador directo del presunto líder de la trama, con funciones de apoyo logístico en Barcelona. Según la sentencia, actuaba como persona de confianza de la organización, asistía a los correos humanos que viajaban a Estados Unidos, facilitaba alojamiento, dinero, maletas y gestiones de viaje, y participaba en el almacenamiento y entrega de sustancias estupefacientes.

El tribunal considera probado que la red operó al menos entre septiembre de 2019 y agosto de 2020, introduciendo en Mallorca e Ibiza importantes cantidades de MDMA, cocaína, ketamina y cannabis. Parte de la droga era posteriormente trasladada a Miami por personas contratadas como correos o mulas, que la transportaban en equipajes o envases de apariencia legal.

Una operación con 21 detenidos

El caso procede de una investigación de la Guardia Civil bautizada como 'Operación Pertinax', que culminó en agosto de 2020 con la detención de 21 personas en Ibiza, Barcelona y Girona. En el operativo se intervinieron ocho kilos de drogas de síntesis, como ketamina y éxtasis, 38 kilos de marihuana y 4.500 plantas de cannabis. Las pesquisas se iniciaron en octubre de 2019, tras detectarse la actividad de un grupo afincado en Mallorca e Ibiza que introducía grandes partidas de droga en Baleares para enviarlas después a Miami en equipajes con dobles fondos.

La investigación contó también con la participación de agentes de Homeland Security Investigations, de Estados Unidos. Esa colaboración permitió detener a tres personas en Miami, donde se incautaron 15 kilos de MDMA en píldoras y 14 kilos de ketamina líquida. Además, en Barcelona fue detenido un correo con 18 kilos de pastillas de éxtasis y en Palma otro con 14,5 kilos de la misma droga.

La Guardia Civil situó al frente de la trama al dj Hugo Bianco, que, según las pesquisas, habría aprovechado sus contactos en Ibiza y Miami, donde actuaba con frecuencia, para articular una red de transporte y distribución de drogas entre Baleares y Estados Unidos. Bianco reside actualmente en Miami y está declarado en rebeldía, junto a otros dos encausados, al no atender los requerimientos judiciales para comparecer en la causa.

Conversaciones telefónicas intervenidas

El TSJB rechaza los argumentos de la defensa del condenado, que alegaba vulneración del secreto de las comunicaciones y de la presunción de inocencia. La Sala considera válidas las intervenciones telefónicas y sostiene que la condena se apoya en un conjunto de indicios “sólido, coherente y convergente”, entre ellos conversaciones intervenidas, viajes a Miami, asistencia a correos humanos y registros domiciliarios.

La sentencia también descarta que la participación del acusado fuera secundaria. El tribunal entiende que su intervención fue “nuclear” dentro de la organización, especialmente en la logística de los envíos a Estados Unidos y en el cultivo de cannabis a gran escala. En su domicilio de Barcelona se intervinieron 97 plantas de cannabis, grandes cantidades de marihuana seca y material vinculado a la actividad ilícita.

Además de los nueve años y medio de cárcel, la resolución también confirma una multa de tres millones de euros y la obligación de indemnizar, junto a otro acusado, a la compañía eléctrica perjudicada con 21.068 euros. Contra esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.