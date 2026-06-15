La perra Ikram, que llegó a Ibiza en patera hace un año, salvada del sacrificio de momento

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) ha estimado la medida cautelar solicitada por el Ayuntamiento de Ibiza y ha acordado suspender la orden de sacrificio de Ikram, una perra de raza mastín italiano que llegó a la isla procedente de Argelia en una patera en abril de 2025.

El auto judicial establece que el animal continuará en aislamiento y bajo vigilancia veterinaria en las instalaciones municipales del Centre de Protecció Animal de sa Coma mientras se resuelve el procedimiento contencioso administrativo interpuesto por el Consistorio. Según el Ayuntamiento, Ikram se encuentra en buenas condiciones y seguirá sometida a control sanitario permanente.

La resolución también determina que la concejalía de Bienestar Animal continuará asumiendo los gastos derivados de su atención y mantenimiento durante este periodo. Poco después de su llegada, el Ayuntamiento de Ibiza se hizo cargo de una intervención quirúrgica en los dos ojos de Ikram para tratar una afección conocida como cherry eye.

Llegó en patera a Ibiza

Ikram llegó a Ibiza en abril de 2025 junto a su propietario, procedente de Argelia y mayor de edad, no menor como se informó inicialmente. Tras ser recogida por el Centre de Protecció Animal de sa Coma, se comprobó que no presentaba heridas visibles por mordeduras ni síntomas compatibles con la rabia.

Posteriormente, la dirección general de Salud Pública del Govern balear ordenó el sacrificio del animal por proceder de un país con rabia endémica. El Ayuntamiento de Ibiza se opuso a esta decisión al considerar que, dada la corta edad de la perra, la ausencia de lesiones compatibles con mordeduras y su permanencia en un espacio aislado, la probabilidad de que fuera portadora del virus era muy baja.

En su resolución, el TSJB señala que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso es posible compatibilizarla con el bienestar animal, ya que Ikram se encuentra aislada, bajo vigilancia veterinaria y sometida a control sanitario, sin que ello suponga riesgo para la población. El tribunal también considera que ejecutar el sacrificio antes de resolver el procedimiento causaría un perjuicio irreversible si finalmente prosperara el recurso presentado por el Ayuntamiento.

El concejal de Bienestar Animal, Manuel Jiménez, ha recordado que el Consistorio ya anunció en junio de 2025 que asumiría la custodia de Ikram tras reclamar información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la situación sanitaria y legal del animal. Ese informe confirmaba que la perra había llegado a España sin cumplir los requisitos establecidos por la normativa europea sobre desplazamientos de animales de compañía.

Jiménez ha defendido que el Ayuntamiento ha actuado desde el primer momento para garantizar tanto la salud pública como el bienestar del animal. “La perra se encuentra bajo control veterinario y en unas instalaciones adecuadas, donde recibe todas las atenciones necesarias”, ha señalado.

“Desde el primer momento, nuestro compromiso ha sido garantizar la salud pública y el bienestar de Ikram. Hemos trabajado de manera coordinada con todas las administraciones implicadas para asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y legales, siempre priorizando el bienestar del animal”, ha concluido el concejal.