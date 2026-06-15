"Cuando hay saturación es que algo no se está haciendo bien": Vicent Marí, en la constitución de la Mesa de Movilidad de Ibiza

El Consell de Ibiza ha constituido este jueves la Mesa de Movilidad de la isla con la intención de convertirla en un espacio de “diálogo, coordinación y toma de decisiones”, señala el presidente del Consell, Vicent Marí. El nuevo órgano reúne a todos los actores implicados en la movilidad de Ibiza, entre ellos los cinco ayuntamientos de la isla, representantes del taxi, del transporte discrecional, de las navieras, de las empresas de alquiler de vehículos, del transporte público, así como entidades empresariales y colectivos sociales.

Según afirma Marí, los participantes han podido trasladar su diagnóstico sobre los problemas de circulación, saturación y transporte que afectan al territorio insular. A partir de esas aportaciones, sostiene que "las políticas municipales e insulares se irán adaptando en un proceso constante de mejora". Por su parte, Marí insiste en que la movilidad en Ibiza debe abordarse desde la realidad territorial de la isla. "Ibiza es una isla y eso tiene sus limitaciones", sostiene y advierte que "cuando hay saturación es porque algo no se está haciendo bien y hay que ordenarlo".

El presidente Vicen Marí junto a otros representantes que integran la mesa de movilidad para dialogar sobre posibles medidas / Consell d'Eivissa

En este sentido, el presidente defiende que la ley de limitación de vehículos ha sido una herramienta necesaria para empezar a ordenar los flujos de entrada. Según los datos expuestos por el Consell, durante la temporada 2025 llegan a Ibiza 32.185 vehículos menos que el año anterior, lo que supone una reducción del 14,8%. Además, el número de vehículos diarios baja en cerca de 2.500 respecto a 2024. "La ley de limitación de vehículos sirvió precisamente para poner orden a unos crecimientos desbocados, desmesurados, con incrementos de dos dígitos anuales", afirma Marí y reconoce que la medida genera resistencias desde el primer momento por parte de las navieras y del sector del rent a car, pero recalca que "era una ley necesaria".

Marí compara la nueva Mesa de Movilidad con la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, impulsada también desde el Consell. Recuerda que aquel foro ha permitido que administraciones, sectores económicos y plataformas digitales pusieran sobre la mesa la problemática y acordaran medidas que, según afirma, "están dando resultado". "Lo mismo esperamos de esta Mesa de Movilidad: que sea una mesa ejecutiva, una mesa en la que se tengan en cuenta las opiniones de todos los actores", señala el presidente, y añade que el objetivo es que las administraciones puedan "ir adoptando esas decisiones para ir resolviendo esta problemática".

Más autobuses y transporte público como alternativa al coche privado

Por otro lado, el vicepresidente y conseller de Movilidad, Mariano Juan, subraya que la clave del nuevo órgano "es saber gobernar y gobernar escuchando". Asimismo, añade que no se trata solo de escuchar, sino de tomar decisiones "de una manera comunicada, de una manera común".

El conseller sostiene que Ibiza debe avanzar ahora hacia una nueva fase en materia de movilidad. "Lo que se trata ahora es de hablar de movilidad, de ir más allá de la reducción del 15% de vehículos que entraron el año pasado", señala y pone el foco en el crecimiento del transporte público como una de las principales alternativas para reducir la presión sobre las carreteras. "Hemos conseguido que aumente un 20% el número de usuarios en el transporte público respecto al año pasado", afirma. El conseller apunta que ya hay jornadas en las que se transportan 39 mil personas al día, un 20% más que en las mismas fechas del año anterior.

El Consell plantea seguir reforzando el servicio de autobús de forma progresiva. Actualmente hay 50 autobuses operando y está previsto que otros 50 se incorporen paulatinamente hasta diciembre. Cabe destacar que la ampliación del servicio se plantea como un proceso gradual, vinculado a la mejora de frecuencias, rutas e infraestructuras. Durante la reunión también, como temática importante, se aborda la necesidad de contar con una infraestructura específica para los autobuses. Una de las demandas es habilitar una nave o espacio en el parque industrial que permita estacionar, organizar y guardar estos vehículos fuera de las zonas urbanas más tensionadas.

Diferentes actores intervienen este jueves en la mesa de movilidad para abrir al diálogo y establecer mejoras en el ámbito / Consell d'Eivissa

Transporte discrecional, hoteles y aparcamientos disuasorios

Otra de las problemáticas que aparece sobre la mesa es la situación del transporte discrecional, especialmente el vinculado a la actividad turística. El sector plantea la necesidad de que los hoteles adapten sus zonas de carga y descarga para que "los autobuses puedan acceder correctamente a los establecimientos". Esta medida busca evitar paradas improvisadas, bloqueos en la vía pública y problemas de circulación en zonas turísticas con alta presión de tráfico.

La movilidad laboral también ocupa parte del debate. El Consell vincula una parte importante de los desplazamientos diarios a la distancia entre el lugar de residencia y el puesto de trabajo. Por eso, plantea avanzar en medidas que permitan acercar a los trabajadores a sus centros laborales o habilitar infraestructuras y rutas que reduzcan esos trayectos obligatorios.

Entre los temas que menciona figuran la movilidad en el aeropuerto, los flujos vinculados a la Autoridad Portuaria y las obras impulsadas por los ayuntamientos y el Consell. "Esperamos que esta mesa pueda reunirse varias veces a lo largo del año, conjuntamente o de manera bilateral", afirma el presidente.

Por último, Marí concluye que el objetivo es que todas las actuaciones públicas tengan en cuenta las opiniones de los sectores implicados:"Que todas las obras que hacen los ayuntamientos y el Consell tengan en cuenta las opiniones de todos los actores que hoy nos hemos reunido".