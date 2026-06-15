Sant Antoni y la embajada británica estrechan relaciones para frenar el turismo de excesos en Ibiza

La Embajada británica en España se ha comprometido a colaborar para difundir la campaña de turismo responsable en la localidad de Sant Antoni, con el objetivo de que los turistas reciban los mensajes que promueven unas normas de convivencia en la localidad de Portmany. Así lo ha destacado este lunes el Ayuntamiento, después de que el alcalde, Marcos Serra, y la teniente de alcalde, Neus Mateu, hayan recibido a la ministra consejera del Gobierno del Reino Unido en Madrid, Sarah Cowley, y al vicecónsul británico en Balears, Randy Valbuena.

En este encuentro se han puesto sobre la mesa «las líneas de colaboración para reforzar la difusión preventiva de la campaña de turismo responsable impulsada por el Ayuntamiento, especialmente entre el mercado británico», con el objetivo de que «los visitantes conozcan las normas de convivencia y las recomendaciones básicas» antes de su llegada a Sant Antoni.

Como parte de esta acción, el Ayuntamiento ha distribuido más de 10.000 postales y material informativo que incorporan un código QR desde el que se puede consultar información detallada sobre las normas de convivencia en seis idiomas —castellano, catalán, inglés, alemán, italiano y francés—. En el reverso de estas postales, ilustradas con las imágenes más icónicas de Sant Antoni, se recopilan los comportamientos que se quieren erradicar en la vía pública: el botellón, consumir óxido nitroso, orinar, ir sin camiseta fuera de las zonas de baño, comprar a vendedores ambulantes, recurrir a los servicios de taxis pirata o generar un exceso de ruido.

Multas

Todas estas prácticas incívicas tienen multas que van desde los 500 euros por la venta ambulante hasta los 600 por utilizar transporte ilegal y los 750 por las restantes prohibiciones, aunque colocarse con gas de la risa en la calle puede sancionarse con entre 750 y 3.000 euros. El material informativo se ha repartido en establecimientos hoteleros, comercios y locales de restauración para garantizar que llegue al mayor número posible de visitantes.

La campaña, financiada a través de los fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en el marco del decreto de turismo responsable, tiene como finalidad promocionar el destino turístico al tiempo que se refuerza la concienciación sobre la importancia de mantener una convivencia respetuosa y un turismo seguro y responsable.