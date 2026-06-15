Roger Sanchez, dj y productor musical: «Quiero recuperar la pasión por bailar en el Flower Power»

Roger Sanchez (Queens, Nueva York, 1967) es un renombrado dj estadounidense de música house con grandes éxitos en las listas de mundiales desde los años 80. Es un gran conocedor de la escena ibicenca y vuelve en 2026 con una residencia en la icónica fiesta Flower Power. Y con muchas novedades.

¿Qué espera de este verano?

Para mí será un verano muy movido con la salida de mi nuevo álbum, ‘Spectrum’, la residencia exclusiva en el Flower Power y otras actuaciones dentro del marco global del Grupo Pacha.

¿Cuántas sesiones hará?

Del 13 de junio al 29 de agosto, en el Flower. También haré otras actuaciones como invitado de otras fiestas con djs con Sonny Fodera, Marco Carola, Gordo y otros. Ahora estoy en el Globo de Pacha.

¿Cómo afronta este nuevo reto con la fiesta más emblemática e icónica de Ibiza?

Lo interesante de este reto es que me acuerdo bien de cómo era el Flower en sus inicios mirando 30 años hacía atrás y tomando como referencia la música de los 60, 70 y 80, que abarcaba desde el funk hasta el Rock & Roll originariamente. La música se ha transformado, suena diferente y todo ha cambiado, así que la idea es mantener esa vista de 30 años atrás partiendo desde ahora con sonidos de los 90 y 2000 en adelante para tener otra perspectiva, manteniendo la filosofía del Flower de seleccionar los éxitos y modernizarlo un poco a la vez.

¿Cuál es su idea?

Recordar y volver a traer el ambiente, la energía, el amor y la esencia de esos años mágicos que recuerdo de mis sesiones los lunes. Es como mezclar esos mundos retomando esa energía. Es casi como volver a casa.

¿Qué novedades presenta?

Hay invitados especiales para cada fiesta que harán cosas diferentes en sus sesiones habituales enfocadas al espíritu del Flower. Estarán Marco Carola, Luciano, Armand Van Helder y otros que protagonizarán la noche conmigo a las riendas de ese sonido.

¿Seguirá la línea musical de los éxitos y canciones históricas de John Lennon, The Beatles, James Brown, Bob Marley, Aretha Franklin, etcétera?

Eso variará porque si miramos 30 años atrás, hay otra música que la gente conoce más y nos situamos en los años 90, con house music especialmente junto a reinterpretaciones de esos grandes éxitos que bailamos en los años 2000, dándoles una vuelta. Lo que prevalecerá es la energía del Flower, la celebración de abandono en la pista, la pasión por bailar conectando al público con canciones que recuerden el sueño del ‘Flower Show Dream’ con las flores, los vestidos de colores y la alegría de disfrutar.

¿Cuál será su papel en este aventura?

Me encargaré de la supervisión musical y propondré a los dj invitados que hagan cosas que normalmente no hacen en sus sesiones o shows cuadrando con el sonido clásico del house, la música disco y otros elementos. Llevaré el timón de esta icónica fiesta.

¿Podríamos redefinirlo como Flower House Power?

Mejor se le podría denominar como un Flower Power House o Flower power in the house.

¿Recuperará el sentido del baile, del disfrute en la pista y la interconexión en vez de grabar todo con el móvil?

Estoy muy enfocado en retomar la experiencia de la pista, decirle al público: ‘Oye, mira, en vez de enfocarte en capturar y registrar el momento que estás viviendo con el móvil, ¿por qué no lo vives, ya que es ahí donde se encuentra la interconexión con la música y la otra gente?’. Eso es, en definitiva, el estilo y la influencia del Flower Power.

¿Cómo va su carrera de dj y productor?

Estoy muy activo con mi nuevo disco ‘Spectrum’, que saldrá a la venta el 5 de junio. He hecho muchas colaboraciones con otros artistas como Melanie C. Y otras cosas modernas e interesantes buscando el espectro de la luz como parte y referencia de mi sonido. Estoy enamorado y muy conectado a la música house y con mucha energía para participar en nuevos proyectos conectando al artista con el público.

¿Cómo ha visto la evolución de la música en las últimas décadas?

La tecnología y la forma de consumir la música han cambiado radicalmente. Ya no se escucha música en la radio como antes, todo funciona a través de las redes sociales y eso obliga a adaptarse al momento. Se ha perdido la conexión y la personalización de la música viviéndola en una escena local que se globaliza. Hay un hilo de esperanza con los nuevos djs que están volviendo a conectarnos con los sonidos que emiten los altavoces más que dedicarse a grabar, aunque soy consciente de que la tecnología casi obliga a escuchar la música de otra forma hoy en día.

¿Dónde han quedado el ritmo y la melodía?

La música latina está teniendo una gran influencia de nuevo y el flamenco y los sonidos latinos y caribeños se han entremezclado en los diferentes estilos de música en el mundo. El house es la nueva música joven popular actual y luego tienes el reguetón, el techno y demás. Hay un crecimiento exponencial y una evolución positiva.

¿Añora la Ibiza de los 80 y 90, el paraíso de la libertad y el hedonismo musical?

Era una época de descubrimiento, todo era nuevo y sorprendente. Es como una novia para un teenager: descubres un mundo desconocido e inesperado. Echo eso de menos pero a la vez veo que hay una nueva generación de jóvenes que también lo están descubriendo ahora de otra forma, pero que es igualmente bueno.

¿Usa mucho la inteligencia artificial para componer, crear y experimentar?

No tanto como lo hacen otros artistas. Busco nuevos sonidos, organización y demás, pero no la utilizo en el proceso creativo porque soy un productor al que le gusta hacer las cosas por sí mismo para aportar mi sonido y estilo. Entiendo la IA como una herramienta que me ayude a encontrar otras posibilidades y sonidos sobre la composición que yo hago.

¿Cambiará nuestras sensaciones o el sentido de escuchar y bailar la música?

La gente quiere una conexión humana en todo, la inteligencia artificial puede hacer música como background, pero sin el toque humano no hay relato de artista. No solo por la música, sino por la conexión y la sensación que el artista transmite con sonidos o con una letra.

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