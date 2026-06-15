Puerto de Ibiza: Diez meses de trabajo para corregir el uso de material de mala calidad en el dique de es Botafoc

La imagen ruinosa que ofrece el dique de es Botafoc a todos los pasajeros de las embarcaciones que llegan al puerto de Ibiza, con el muro exterior desvencijado y las armaduras oxidadas a la vista, está más cerca de llegar a su fin tras siete años de espera. La Autoridad Portuaria de Balears (APB) ha adjudicado las obras para corregir estas deficiencias, que fueron provocadas por la empresa que erigió el espigón al emplear materiales de baja calidad durante su construcción hace ya más de 20 años.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vilor Infraestructuras S.L. y Route Pont S.L., la única oferta que se ha presentado, se hará cargo de estos trabajos, que tienen una duración prevista de diez meses y costarán 3,38 millones de euros. Se da la circunstancia de que esta inversión triplica la que se iba a pagar en junio de 2019, cuando ya se adjudicó la reparación de los desperfectos del dique a otra empresa, Copcisa.

En aquella ocasión, el presupuesto acordado ascendía a un millón de euros, mientras que se anunció que la intervención estaría lista para abril de 2020. Sin embargo, solo se llegó a tiempo para repicar el hormigón que cubre el paramento exterior del dique, dejando desde entonces «las armaduras totalmente expuestas», como pone de manifiesto el expediente de contratación de la APB.

Las obras tuvieron que interrumpirse por la irrupción del covid en marzo de 2020 y, al reanudarse, Copcisa adujo que los materiales se habían encarecido y que las reparaciones eran de mayor envergadura que las previstas inicialmente, según indicó en su momento a la APB.

En julio, el contrato con esta constructora se incrementó hasta los 1,5 millones, pero, aun así, acabó renunciando a su acuerdo con la Administración, que no fue ratificado hasta abril de 2023. La APB tuvo que reanudar todo el proceso y emprender la nueva licitación, que ahora se adjudica con un presupuesto tres veces superior.

El origen del problema

Antes de este nuevo proceso administrativo, la APB había afrontado un largo litigio contra la UTE Dragados-Drace-Aglomsa, la responsable de construir el dique de es Botafoc en 2003. A los pocos meses, ya empezaron a saltar las alarmas, tras detectarse que se estaba desprendiendo el revestimiento del muro exterior.

La APB inició una serie de ensayos para evaluar el estado del espigón. El estudio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento, concluía de manera rotunda que las anomalías se debían al hormigón de baja calidad que se empleó durante la construcción del dique.

Finalmente, la Justicia dio la razón a la APB y la UTE Dragados-Drace-Aglomsa tuvo que abonarle una indemnización de un millón de euros, la misma cantidad que se iba a pagar inicialmente para arreglar de una vez el dique.