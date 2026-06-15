La Pasarela IN reunirá a 80 niños en Sant Antoni para visibilizar la diversidad y la inclusión en Ibiza

La VI Pasarela IN by Colorins se celebrará el próximo domingo 21 de junio, a las 20.30 horas, en la plaza situada detrás de la iglesia de Sant Antoni. El desfile, organizado por Ibiza IN y Colorins, reunirá a 80 niños y niñas de entre 0 y 16 años, con y sin diversidad funcional, en una cita que busca visibilizar la diversidad y defender los derechos de las personas con diversidad funcional.

Aunque este año la pasarela cambia de ubicación, la organización destaca que mantiene intacta su esencia: construir una sociedad más inclusiva, derribar barreras y promover la igualdad de oportunidades. La Pasarela IN se presenta como algo más que un desfile infantil, al convertirse en un espacio de encuentro en el que todos los participantes comparten protagonismo “en igualdad de condiciones”.

Durante el desfile, los niños y niñas lucirán prendas de Colorins en cuatro pases: ropa de calle, comunión, fiesta y la marca de moda adlib Co&co. La iniciativa pretende reivindicar “el valor de las diferencias” y lanzar un mensaje claro sobre la importancia de celebrar la diversidad como una fortaleza colectiva.

La entrada al evento

La entrada al evento consistirá en un donativo de 10 euros. La recaudación íntegra se destinará a Ibiza IN, con el objetivo de continuar desarrollando proyectos y actividades dirigidos a favorecer la inclusión real de los niños y niñas con diversidad funcional y sus familias.

La organización invita al público a asistir a una cita que, más allá de la moda, quiere representar “una forma de entender la sociedad: más abierta, más diversa y más inclusiva”.