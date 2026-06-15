Muere Kata, la primera perra antidroga de la policía de Ibiza

Kata, la primera perra detectora de sustancias estupefacientes de Ibiza ha fallecido. Así lo ha comunicado, con gran pesar, la Policía Local de Ibiza a través de sus redes sociales, donde le han dedicado un sentido mensaje a su peluda compañera. Acompañado de fotos de Kata en plena acción.

La perra antidroga falleció el pasado jueves, 11 de junio, a los 13 años, una edad avanzada para un animal de sus características. Kata prestó servicio en el cuerpo policial de Vila los años 2017 y 2018, "etapa en la que participó en numerosas intervenciones", explican. Aunque sus colores eran los de los agentes de Vila, en más de una operación colaboró con la Policía Nacional de Ibiza, además de con la Guardia Civil y el servicio de Aduanas.

Kata, en plena demostración con su guía. / P. L. E.

Su último servicio fue el 21 de octubre de 2023 cuando, coincidiendo con la festividad de la patrona de la Policía Local de Ibiza participó en una exihibición. Era justo antes de jubilarse y ese mismo día Kata recibió la Medalla al Mérito con distintivo verde por los servicios prestados a lo largo de su carrera.

Plácida jubilación con su guía

Ya retirada de la acción, Kata pudo disfrutar de una plácida jubilación al lado de quien había sido su guía, y de su familia, que la adoptaron y le dieron un hogar. Algo que pudieron hacer gracias al acuerdo con la empresa K9, propietaria de Kata.

"Hoy no despedimos sólo a un animal de servicio, sino también a una compañera que forma parte de la historia y del recuerdo de este cuerpo. Descansa en paz, Kata", concluyen el emotivo mensaje.