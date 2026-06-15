Una madrileña que vive en Ibiza confiesa lo que más echa de menos de la capital

Vivir en Ibiza tiene muchos atractivos, pero también implica renunciar a ciertas comodidades que en una gran ciudad pueden darse por sentadas. Así lo ha contado la creadora de contenido @dolce_mary_, que ha compartido un vídeo en el que enumera algunas de las cosas que más echa de menos de Madrid desde que reside en la isla.

Su reflexión ha conectado con una sensación habitual entre quienes se mudan de una gran capital a un territorio insular: la belleza del entorno compensa muchas cosas, pero el día a día también cambia de forma notable.

El agua del grifo, una de las primeras diferencias

La primera comparación que hace la creadora tiene que ver con algo tan cotidiano como abrir el grifo de la cocina. Según explica, una de las cosas que más echa de menos de Madrid es poder beber agua directamente del grifo y que, además, “esté buenísima”.

En Ibiza, la calidad y el sabor del agua del grifo es uno de los temas recurrentes entre residentes y recién llegados. Para muchas personas, el cambio respecto a otras ciudades españolas se nota desde los primeros días.

El transporte público de Madrid, una sorpresa inesperada

Otro de los puntos que menciona @dolce_mary_ es el transporte público. La creadora reconoce que no pensaba que llegaría a echarlo de menos, pero asegura que el sistema madrileño funciona especialmente bien.

En su vídeo destaca el metro, los transbordos, las conexiones, los autobuses y la red de Cercanías. Aunque admite que Renfe “a veces tarda un poco”, subraya que en Madrid es posible cruzar la ciudad en poco tiempo y moverse sin depender tanto del coche.

La comparación con Ibiza es directa. Según cuenta, en la isla desplazarse en autobús puede convertirse en “una auténtica locura”, una percepción que muchos residentes comparten, especialmente fuera de la temporada alta o en trayectos que no conectan directamente los principales núcleos urbanos.

Cultura, tiendas, ocio y diversidad

Más allá de la movilidad, la creadora también señala la oferta cultural y de ocio de Madrid. En su reflexión menciona museos, obras de arte, teatros, cines, centros comerciales, tiendas, moda y vida nocturna.

Para @dolce_mary_, una de las grandes ventajas de la capital es que “lo tienes todo en la ciudad”. También destaca la diversidad cultural y la presencia de personas de muchos lugares distintos, algo que forma parte de la identidad madrileña.

El vínculo emocional con Madrid

Además de las comodidades urbanas, la creadora reconoce que echa de menos lo más evidente: su familia y sus amigos. En el vídeo explica que sus padres y abuelos son de Madrid, por lo que su conexión con la ciudad va mucho más allá de lo práctico.

Su testimonio refleja una realidad común entre quienes viven en Ibiza procedentes de otras ciudades: la isla ofrece una forma de vida muy valorada, pero la comparación con el lugar de origen aparece en aspectos cotidianos que, hasta que faltan, parecen menores.

Aun así, la creadora de contenido matiza al final del vídeo que Ibiza también la tiene completamente conquistada. Porque, aunque Madrid pese en la memoria, algo tendrá esta isla cuando tantos llegan con billete de vuelta y acaban quedándose.