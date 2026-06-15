La denuncia de los vecinos de s’Illa Plana sobre una presunta licencia ilegal concedida por el Ayuntamiento de Ibiza para la instalación de la sala de fiestas y cabaré Lío en el Corso Ibiza Hotel, en la zona de es Botafoc. Los abogados de la Asociación de Vecinos Illa Plana, que preside desde el pasado viernes Alberto Sánchez, aseguran que esa licencia es ilegal y que el permiso de explotación de la discoteca del hotel está reservado para un local de disfrute de los clientes del propio establecimiento y no para el público en general. Solicitar una nueva, recuerdan, no es viable porque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila no permite la apertura de nuevas discotecas en el municipio. Exigen por lo tanto a Vila que anule esa licencia.

Llama la atención

Que haya 134 empresas pitiusas dentro de las mil con mayor facturación de Balears. De hecho, las grandes sociedades de Ibiza y Formentera rozan los 2.900 millones de euros en ventas al año. Fiesta Hotels, del Grupo Empresas Matutes, lidera el ranking por facturación, cuyo global creció el año pasado un 17,8% con respecto al resultado de estas 134 mercantiles en todo el año 2023.