A juicio una persecución de película en Ibiza: apuñaló a un repartidor para robarle la furgoneta y acabó en silla de ruedas por un disparo de la Guardia Civil

La Fiscalía solicita seis años de prisión para un hombre acusado de sustraer una furgoneta de reparto en Ibiza, apuñalar en la cara a un trabajador que intentó darle alcance y acometer posteriormente con un cuchillo contra la Guardia Civil durante la persecución. El Ministerio Público atribuye al procesado, que sufrió el disparo de un agente y ahora necesita silla de ruedas para desplazarse, los delitos de hurto de uso de vehículo a motor, lesiones agravadas con instrumento peligroso y atentado a agente de la autoridad. El juicio se celebrará este martes 16 a partir de las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 24 de octubre de 2018, antes de las 18.30 horas, cuando el acusado se subió a una furgoneta Peugeot Box de una empresa de reparto que se encontraba estacionada en una calle de Ibiza, con las llaves puestas y las puertas abiertas, mientras su conductor realizaba un despacho de agua. Tras emprender la huida, el repartidor y otro conductor comenzaron a perseguirlo.

La Fiscalía relata que, a la altura de la rotonda del desvío Jesús-Puig d’en Valls con la carretera de Santa Eulària, el acusado abandonó el vehículo, que había quedado detenido por la afluencia de tráfico. Allí fue alcanzado por el repartidor, momento en el que, según la acusación, sacó un cuchillo de 22 centímetros, con una hoja de 12 centímetros, y le asestó una puñalada en la mejilla derecha. El trabajador sufrió una herida incisa de unos cuatro centímetros en la cara, además de erosiones en el tórax, el codo derecho y la rodilla derecha. Las lesiones precisaron sutura, curas y tratamiento médico, y tardaron diez días en sanar. Como secuela, le quedó una cicatriz de cuatro centímetros en la mejilla derecha.

La escaramuza con la Guardia Civil

Tras el ataque, el acusado huyó hacia una zona boscosa. En ese momento se incorporaron a la persecución dos agentes de la Guardia Civil de Tráfico, uniformados, que le dieron el alto en repetidas ocasiones. El escrito fiscal sostiene que el procesado hizo caso omiso a las órdenes de “alto, Guardia Civil” y “deténgase”, mientras continuaba con el cuchillo en la mano.

Ya en una senda de tierra frente a la autovía E-20, uno de los agentes desenfundó su arma reglamentaria y ordenó al acusado que soltara el cuchillo. Al no obtener respuesta, efectuó dos disparos disuasorios al aire. Después, el acusado volvió a correr, se detuvo de repente y, a una distancia inferior a siete metros, se abalanzó contra el guardia civil intentando dañarle en la zona del cuello y la cabeza. El agente esquivó el primer ataque, pero el acusado habría acometido de nuevo con el cuchillo. La Fiscalía considera que el agente actuó ante una situación de peligro real, temiendo por su vida e integridad física, y realizó un disparo defensivo que impactó en el abdomen del procesado.

Eximente completa de legítima defensa

Como consecuencia del disparo, el acusado sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas una herida por arma de fuego con entrada en el hipocondrio izquierdo y salida dorsal derecha, hemoperitoneo, perforación yeyunal y gástrica, sangrado de vasos paravertebrales y fractura de la vértebra L4. Las lesiones tardaron 179 días en curar. El escrito recoge que el acusado presenta como secuela un síndrome medular completo por debajo de T12, depende de silla de ruedas para desplazarse, tiene afectación esfinteriana y disfunción eréctil, además de cicatrices abdominales y dorsales. También se señala que necesita rehabilitación domiciliaria y ambulatoria, prótesis y ortesis, así como la adecuación de la vivienda.

Pese a imputar inicialmente al agente un delito de lesiones graves por imprudencia, la Fiscalía aprecia para él la eximente completa de legítima defensa y solicita que no se le imponga pena ni indemnización. Para el único acusado, el Ministerio Público pide 3.000 euros de multa por el hurto de uso de vehículo, cuatro años de prisión por las lesiones agravadas y dos años de prisión por atentado a agente de la autoridad. Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice al repartidor lesionado con 6.314 euros por las lesiones sufridas.