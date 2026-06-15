A juicio por abusar en Ibiza de una niña de siete años y de intentarlo con otra de cinco, que le golpeó en los genitales para impedirlo

La Audiencia Provincial de Baleares acoge este miércoles (12.30 horas) la vista previa del juicio a un hombre de Ibiza acusado de abusar de dos menores en una casa de la isla. Los hechos sucedieron en una vivienda de Sant Carles entre los años 2016 y 2019, según detalla el escrito de acusación. El hombre, que en estos momentos tiene 36 años y en el momento de los presuntos abusos entre 26 y30 años, está acusado de dos delitos de agresión sexual a menor de 16 años, uno de ellos continuado. Por ellos le piden cinco y tres años.

Según detalla el escrito, el acusado aprovechó "la relación de confianza que le unía con las menores" para, "con ánimo libidinoso", en el mismo domicilio de las pequeñas, "en una ocasión que se quedó a solas con ellas, las llevó a la habitación donde dormían y les animó a quitarse la ropa, al tiempo que les tocaba sus partes íntimas".

Golpe en los genitales para defenderse

No fue la única ocasión en la que, presuntamente, se produjeron los abusos: "En otra ocasión, el encausado, con igual ánimo, habría intentado tocar por encima de la ropa a su sobrina menor de edad, sin lograrlo, dado que la menor le golpeó en los genitales para defenderse". Aunque el escrito de acusación no lo detalla, por las iniciales de los apellidos de las dos víctimas estas serían sobrinas del encausado.

De la misma manera, el escrito de la Fiscalía señala que el hombre "padece un retraso mental moderado por lo que tiene parcialmente afectadas sus capacidades intelecto y volitivas". "Las deficiencias en la capacidad de razonamiento, deducción y abstracción condicionan un déficit en la capacidad para comprender y conocer la trascendencia de sus actos y actuar conforme a esa comprensión", continúa el escrito, que señala también que "la impulsividad o falta de control de instintos condiciona una mayor dificultad para controlar la pulsión sexual, dado que no posee los mecanismos mentales adecuados de inhibición y sublimación".

Además de las penas de cárcel, el escrito de acusación solicita al acusado indemnizaciones de 9.000 y 6.000 euros para las dos niñas "por los daños morales y los perjuicios psicológicos sufridos que afectan a la libertad y desarrollo evolutivo" de las menores.