Sucesos
Declarado un incendio forestal en Ibiza en la zona de Porroig
El Ibanat confirma el fuego a las 15.35 horas y lo clasifica con gravedad potencial 0
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El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) ha confirmado este lunes un incendio forestal en la zona de Porroig, en el municipio de Sant Josep, en Ibiza.
El fuego se ha confirmado a las 15.35 horas y se ha clasificado con gravedad potencial 0, el nivel más bajo de la escala, según ha informado el organismo a través de sus redes sociales.
Por el momento no han trascendido más datos sobre la superficie afectada ni sobre los medios movilizados para intervenir en el incendio forestal.
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