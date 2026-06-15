Vivir de alquiler en Ibiza: cuatro municipios superan ya los 20 euros por metro cuadrado

El precio del alquiler continúa en niveles muy elevados en Baleares y sitúa a varios municipios de Ibiza entre los más caros del archipiélago. Según el índice inmobiliario de Fotocasa publicado este lunes, el precio de la vivienda en alquiler en las Islas subió un 4,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 19,10 euros por metro cuadrado al mes.

Aunque en comparación con abril se registró un descenso del 1,1%, Baleares acumula ya un año consecutivo de incrementos interanuales en el mercado del alquiler. Con estos datos, el archipiélago se mantiene como la tercera comunidad autónoma con el precio más elevado, solo por detrás de Madrid, con 21,9 euros por metro cuadrado, y Cataluña, con 19,3 euros.

En Ibiza, los precios se sitúan por encima de la media balear en varios municipios. Sant Josep encabeza la lista de los municipios analizados en las Islas, con 26,7 euros por metro cuadrado al mes. También superan la barrera de los 20 euros Ibiza, con 22 euros; Sant Antoni, con 21,8 euros; y Santa Eulària, con 21,3 euros.

Cinco municipios de Baleares entre los más caros

En el conjunto de Baleares, cinco de los 14 municipios analizados por Fotocasa rebasan los 20 euros por metro cuadrado al mes. Además de los cuatro municipios ibicencos, figura Calvià, en Mallorca, con 24,7 euros por metro cuadrado. Este último municipio fue, además, el que registró el mayor incremento interanual en mayo, con una subida del 10,2%, mientras que Palma anotó el aumento más moderado, del 6,3%.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señaló que, tras varios años de fuertes incrementos, las rentas en Baleares “encadenan ya varios meses alejadas de las subidas de doble dígito” y registran el crecimiento interanual “más moderado de los últimos años” en las Islas.

Matos explicó que la escalada de precios pierde intensidad principalmente porque “la capacidad de pago de los inquilinos está al límite”. No obstante, advirtió de que esta desaceleración “no implica en absoluto una bajada de precios real”.

La portavoz de Fotocasa destacó que el alquiler en el archipiélago continúa en niveles “históricamente muy elevados” tras 12 meses en positivo y que la presión sobre la demanda sigue siendo intensa en gran parte del territorio.

Según Matos, la oferta disponible continúa siendo insuficiente para absorber las necesidades habitacionales de las Islas, por lo que, aunque el ritmo de crecimiento se modera, los precios mantienen una tendencia alcista.