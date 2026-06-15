Ibiza y Formentera arrancan la temporada con más habitaciones de hotel ocupadas que el año pasado

La temporada turística sube de ritmo en Ibiza y Formentera. La ocupación hotelera en el conjunto de las Pitiusas cierra el mes de mayo con una media del 74,25%, casi cuatro puntos por encima del mismo periodo del año pasado, cuando se situó en el 70,29%, según los datos de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera.

El incremento supone una subida del 5,6 puntos respecto a mayo de 2025 y confirma, según la patronal hotelera, una evolución positiva en el inicio de la temporada. La mejora se nota especialmente en la segunda mitad del mes, cuando los hoteles de las Pitiusas alcanzaron una ocupación media del 81,16%, frente al 75,60% registrado en la segunda quincena del año anterior.

En Ibiza, la ocupación media se sitúa en el 76,59%, más de cinco puntos por encima del dato de mayo de 2025. La isla pasa del 71,27% del año pasado al actual 76,59%, lo que representa una subida de 7,5 puntos. La segunda quincena vuelve a marcar la diferencia, con una ocupación del 83,19%.

Formentera también mejora sus cifras, aunque con niveles de ocupación más bajos que Ibiza. La isla alcanza en mayo una media del 59,78%, frente al 56,82% del año anterior. En su caso, el incremento es de casi tres puntos, con una subida del 5,2%.

Sant Josep y Sant Antoni lideran el crecimiento en Ibiza

Por zonas turísticas, el mayor avance se registra en Sant Josep, que pasa del 67,55% de ocupación en mayo de 2025 al 77,17% este año. Es la subida más destacada de la isla, con 9,62 puntos más.

También mejora de forma notable la zona de Sant Antoni y Bahía, que alcanza una ocupación media del 74,22%, frente al 66,75% del año pasado. Santa Eulària también crece y llega al 75,68%, mientras que la ciudad de Ibiza se mantiene prácticamente estable, con un 75,86%.

La excepción se encuentra en la zona norte, donde la ocupación baja respecto al año anterior. En mayo de 2026 se sitúa en el 68,23%, frente al 74,34% registrado en 2025. No obstante, la federación señala, que el comportamiento de las reservas continúa condicionado por una menor anticipación y por estancias más cortas, aunque la evolución general de la ocupación mantiene una tendencia positiva.