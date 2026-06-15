Alumnos de Ibiza y Formentera brillan en el concurso escolar de redacción periodística de Baleares

Alumnos de Ibiza y Formentera figuran entre los ganadores del VII Concurso Escolar de Redacción organizado por la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB), un certamen que este año ha animado a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato a reflexionar sobre la importancia de los medios locales y la información de proximidad.

El jurado ha seleccionado los trabajos premiados entre un total de 132 aspirantes procedentes de nueve centros educativos de Ibiza, Formentera, Palma, Selva, Inca y Santa María. Entre los galardonados se encuentra Chloe Kopp Riñón, del Colegio Mestral Ibiza, ganadora en la categoría de 4º de Primaria, así como Paula Auñón Yern, del Instituto Marc Ferrer de Formentera, vencedora en 2º de Secundaria. También ha sido reconocido Marc García Galera, de Sant Josep Obrer, con el accésit de 1º de Bachillerato.

El objetivo de esta iniciativa es acercar el periodismo al ámbito educativo, resaltar la necesidad de una información rigurosa y fomentar entre los jóvenes un consumo crítico de noticias. En esta edición han participado alumnos de los centros Sant Josep Obrer, Santa Maria, Es Vivero, Sa Bodega, Es Putxet, Rei Jaume I, Colegio Mestral Ibiza, Colegio Santo Tomás de Aquino y el Instituto Marc Ferrer.

Estilo, lenguaje, originalidad y calidad del contenido

El jurado ha estado formado por miembros de la Junta Directiva de la APIB: Blanca Pou, periodista de Última Hora y presidenta del jurado; Joana Solivellas, directora de Ràdio Pollença; Marta Ferrer, periodista de IB3 Tv, y Alberto Lliteras, profesor de Secundaria. Las obras han sido valoradas atendiendo a la calidad de la redacción, el estilo, el lenguaje, la sintaxis, la calidad del contenido, la originalidad y la aportación.

En el conjunto de Baleares, los primeros premios han sido otorgados para Chloe Kopp Riñón, del Colegio Mestral Ibiza, en 4º de Primaria; Suyma Saavedra Pueyo, del Colegio Es Vivero de Palma, en 5º de Primaria; Jaume Ferrer Vallcaneras, del Colegio Es Putxet de Selva, en 6º de Primaria; Laura Sutil Flettner, del Colegio Santo Tomás de Aquino de Inca, en 1º de Secundaria; Paula Auñón Yern, del Insituto Marc Ferrer de Formentera, en 2º de Secundaria; Irene Mayordomo Gomis, del Colegio Santo Tomás de Aquino, en 3º de Secundaria, Natalia Marín Quesada, también de Colegio Santo Tomás de Aquino, en 4º de Secundaria, y Vida Vidal Moreno, del Colegio Santa Maria, en 1º de Bachillerato. La categoría de 2º de Bachillerato ha quedado desierta.

Los accésits

Los accésits han sido para Berta Rodado Ribalta, del Colegio Es Vivero; Núria Martínez Tugores, del Colegio Es Putxet; Laia Llompart Llabrés, del Colegio Santo Tomás de Aquino; Martina Gual Delgado, del Colegio Santa Maria; Pere Rosselló Oliver, del Colegio Santo Tomás de Aquino; Mireia Pol Gutiérrez, también del Santo Tomás de Aquino, y Marc García Galera, de Sant Josep Obrer. En la categoría de 4º de Primaria, el accésit ha quedado desierto debido a la descalificación de redacciones que no se ajustaban a las bases.

También, han sido premiados los docentes Irene Ayuso Canaves, Inmaculada Martorell Gómez, Catalina Rosselló y Laia Parcerisa Armisén.

La convocatoria de este año ponía el foco en el papel de la prensa, la radio y la televisión de ámbito autonómico, insular o municipal como elementos informativos del entorno más cercano. En un contexto marcado por la sobreinformación y la desinformación, la (APIB) ha querido que niños y jóvenes reflexionen sobre la relevancia de los medios de proximidad para la ciudadanía.

El concurso cuenta con la colaboración de instituciones, entidades culturales y deportivas y medios de comunicación de las Islas Baleares, entre ellos Diario de Ibiza.