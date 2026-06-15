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Circo, peonzas y muchas risas: ‘Cultura d’Estiu’ toma las plazas de Santa Eulària

Circo contemporáneo, teatro gestual, humor visual y juegos gigantes protagonizarán cuatro jornadas gratuitas para inaugurar el verano

Cultura d'Estiu con una de sus presentaciones al aire libre.

Cultura d'Estiu con una de sus presentaciones al aire libre. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Santa Eulària vuelve a sacar la cultura a la calle con una nueva edición de ‘Cultura d’Estiu’, una propuesta que transformará plazas y espacios públicos del municipio en escenarios abiertos para disfrutar de actividades familiares, espectáculos sin texto y juegos participativos al aire libre.

La programación se desarrollará durante cuatro jornadas, los días 20 y 21 de junio y 28 y 29 de julio, con actividades en Santa Gertrudis y Santa Eulària. El objetivo de la iniciativa es acercar la cultura a vecinos y visitantes a través de propuestas pensadas para todas las edades, en un formato accesible, gratuito y participativo.

Como es habitual, las jornadas comenzarán con las instalaciones de juegos gigantes de madera de Jugueroix, una actividad que invita a pequeños y mayores a compartir experiencias a través del juego tradicional. Estas instalaciones permanecerán abiertas de 18 a 22 horas en la plaza de Santa Gertrudis y en el paseo de s’Alamera, según la fecha.

'POI' en una de sus presentaciones con una peonza.

'POI' en una de sus presentaciones con una peonza. / Mai Ibarguen

Circo contemporáneo desde Mallorca

La parte escénica arrancará con ‘Poi’, de la compañía mallorquina Des Tro, un espectáculo de circo contemporáneo recomendado a partir de seis años y sin texto. La propuesta está protagonizada por Guillem Vizcaíno, campeón del mundo de peonza, y combina técnicas circenses con uno de los juegos más universales de la infancia. A través del movimiento, el equilibrio y la destreza, la obra propone un viaje por las raíces mediterráneas y por el valor del juego como herramienta de aprendizaje y descubrimiento.

‘Poi’ podrá verse el sábado 20 de junio, a las 20.30 horas, en la plaza de Santa Gertrudis, y el domingo 21 de junio, a la misma hora, en la plaza de España de Santa Eulària.

La programación continuará los días 28 y 29 de julio con ‘Wet Floor’, de la compañía catalana Cris Clown, una propuesta de teatro gestual y humor visual apta para todos los públicos. El espectáculo presenta a una operaria de limpieza que debe preparar el escenario antes de una función, una tarea aparentemente sencilla que acabará derivando en una sucesión de situaciones inesperadas, acrobacias y gags cargados de humor.

‘Wet Floor’ se representará el martes 28 de julio, a las 20.30 horas, en la plaza de España de Santa Eulària, y el miércoles 29 de julio, a la misma hora, en la plaza de Santa Gertrudis.

Noticias relacionadas y más

Todas las actividades incluidas en ‘Cultura d’Estiu’ comparten una característica común: prescinden del texto y apuestan por el lenguaje universal del circo, el movimiento y el humor visual. De esta manera, los espectáculos pueden ser disfrutados por personas de cualquier edad y procedencia, reforzando el carácter abierto y familiar de la iniciativa.

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