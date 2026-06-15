'Be diferent, Sé diferente': Tres artistas alemanas pintan Ibiza desde el color, la amistad y personajes imposibles

Las artistas y amigas Martina Lossie, Celine O’Neil y Susanne Hilliger von Thile exponen juntas en el Club Diario de Ibiza bajo el título 'Be different, sé diferente', una propuesta colectiva que reúne tres universos creativos muy distintos, pero unidos por una misma invitación: observar el mundo desde perspectivas diferentes e inusuales. Las tres creadoras, de origen alemán y vinculadas desde hace años a la isla, presentan una exposición en la que dialogan estilos distintos: la pintura abstracta y cromática, la experimentación visual y digital, y una obra figurativa de espíritu narrativo, cercana al mundo del teatro, el cómic y la ilustración.

No es la primera vez que las tres artistas comparten espacio expositivo. Ya lo hicieron por primera vez en 2024, cuando decidieron reunirse precisamente porque sus lenguajes eran muy diferentes. "Somos amigas, pero hacemos un arte muy distinto", explican. Esa diferencia, lejos de ser una distancia, se convierte en el eje de la exposición y en el punto de unión entre las tres.

La muestra propone un recorrido por tres maneras de entender la creación: la energía del color, el silencio de la materia y la imaginación de los personajes. Cada una representa su universo interno ligado de alguna manera a Ibiza y este es otro de los elementos que atraviesa la exposición.

Susanne Hilliger von Thile: la transformación dentro de su propia obra

La artista explica que su trabajo nace de la emoción, el movimiento y el color. Sus pinturas se caracterizan por una energía intensa y por composiciones en las que los colores parecen iluminar el espacio. En esta etapa, la artista ha querido introducir colores más vivos, especialmente tonos neón, rojos y naranjas, en contraste con trabajos anteriores en los que predominaban gamas más oscuras o el blanco y negro.

"Normalmente trabajaba con colores más lentos y oscuros, y ahora quería expresar una energía distinta, con más color, con rojo, naranja y neón", señala. Para Hilliger, esta nueva serie supone una transformación dentro de su propia obra. Sus cuadros traducen pensamientos y sentimientos directamente sobre el lienzo mediante técnicas abstractas y el uso de espátula, en una búsqueda donde la materia pictórica se convierte en vehículo emocional. "La luz de Ibiza es increíble", explica. Esa luminosidad, unida a la energía del paisaje, se refleja en una obra vibrante que combina intensidad cromática y movimiento.

Exposición en el Club Diario. / Vicent Marí

Martina Lossie: reinterpretar Ibiza desde una mirada conceptual

Diseñadora de formación, presenta una obra marcada por la experimentación. Su trayectoria está relacionada al diseño, a la imagen digital y a la composición visual. Durante años ha trabajado con fotografías intervenidas, capas superpuestas y referencias a distintos lugares de Ibiza, como Atlantis, Ses Salines, Talamanca, Cap Falcó o la ciudad de Ibiza. En sus piezas, la isla aparece reinterpretada a través de una mirada gráfica y conceptual.

En esta exposición, Lossie presenta una nueva serie de doce obras titulada 'Entre piedra y silencio', inspirada en los signos del zodiaco. La artista aclara que no se trata de representaciones directas de cada signo, sino de interpretaciones sutiles del carácter, la atmósfera y el movimiento. Cada obra busca una emoción, una textura y una presencia propia.

La serie reúne superficies texturizadas de apariencia pétrea, en tonos blancos, arena y greige (entre el gris y el beige), atravesadas por líneas reducidas que recorren las piezas como huellas, fragmentos o pensamientos. Esa suavidad aparece en unas piezas serenas, contenidas y silenciosas, muy distintas de la energía tan vibrante de las otras obras presentes en la exposición.

Celine O’Neil: figuras, rostros, personajes e historias

Aporta a la muestra una atmósfera lúdica, expresiva y narrativa. Su obra recuerda a los libros ilustrados, a los cómics y al teatro. Antes de dedicarse a la pintura, O’Neil estuvo enlazada al mundo escénico como actriz y directora, una experiencia que se percibe en sus cuadros, donde los personajes tienen una fuerte carga emocional y parecen formar parte de pequeñas historias.

Sus obras están pobladas por figuras, rostros expresivos, animales y personajes que se relacionan directamente con el espectador. A simple vista, pueden parecer imágenes alegres o divertidas, pero detrás de ellas aparecen temas más profundos como la identidad, la comunicación, la soledad, el amor o la necesidad de ser aceptado desde la diferencia.

Para O’Neil, el lema de la exposición tiene un sentido muy personal. "Ser diferente" no es solo el título de la muestra, sino una idea que marca su forma de entender el arte y la vida. La artista explica que muchas veces sus obras parecen sencillas, casi infantiles, pero esconden preguntas sobre quiénes somos y cómo nos comunicamos.

O’Neil reflexiona sobre cómo, en un mundo dominado por los teléfonos móviles y las pantallas, muchas personas se sienten solas o tienen dificultades para relacionarse de verdad. Por eso sus personajes buscan hablar, mirar, acercarse o ser comprendidos. Sus obras defienden la importancia del encuentro y de la conversación, también desde el humor y la fantasía.

La exposición reúne, por tanto, tres universos creativos muy diferentes y una declaración sobre la amistad. Aunque sus obras no se parecen, comparten una manera de entender la creación como espacio de libertad. La diferencia no aparece como una barrera, sino como una posibilidad de encuentro.