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El álbum

¿Y si hubiera habido un taxi aparcado?

¿Y si hubiera habido un taxi aparcado? | JERÓNIMO MARÍN PALACIOS

¿Y si hubiera habido un taxi aparcado? | JERÓNIMO MARÍN PALACIOS

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Una rama de un árbol cayó en la calle Ramon Muntaner de Vila y, por fortuna, aterrizó en la calzada y no sobre un taxi aparcado en la parada habilitada para estos vehículos. Además, no se desplomó sobre la acera, con lo que hubiera habido un mayor riesgo de daños personales.

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