La hostelería pitiusa dentro del top mil balear factura un 11,4% más

Las empresas de Ibiza y Formentera incluidas entre las cien mayores compañías de hostelería de Balears sumaron en 2024 (último año del que se tiene información) una facturación conjunta de 831,9 millones, según los datos disponibles en el Registro Mercantil a partir de las cuentas anuales depositadas. Son 18 sociedades pitiusas dentro del top cien sectorial autonómico, todas ellas también presentes en el top mil general de empresas de Balears. En la comparación con 2023 —sin contar El Hotel Pacha, que no dispone de dato previo en la hoja general— las ventas crecen un 11,4%.

El liderazgo vuelve a ser para Fiesta Hotels & Resorts SL. La sociedad del grupo Palladium (Grupo Empresas Matutes) es la primera pitiusa de hostelería, ocupa el puesto cuatro en el ranking balear del sector y el 20 en el top mil general. Su cifra de negocio asciende a 272,9 millones de euros, un 12,7% más que en 2023, y el resultado se dispara hasta 177,2 millones. Por sí sola concentra casi un tercio de toda la facturación de las empresas pitiusas de hostelería incluidas en la clasificación.

La segunda posición corresponde a Universo Pacha, con 78,2 millones de ventas, un crecimiento del 13,9% y un resultado de 13,7 millones. Ocupa el puesto 15 en el ranking balear de hostelería y el 69 en el top mil general.

Le sigue Grupo Empresas Alonso Marí SA, matriz vinculada a Insotel, con casi 75 millones de facturación, un avance del 6,1% y 15,5 millones de beneficio. Su posición es la 18 sectorial y la 78 en el conjunto de Balears.

Empresas pitiusas de hostelería por facturación / D.I.

Fuera del podio

A partir de ahí aparece un segundo bloque de compañías hoteleras con ventas entre 35 y 50 millones. Inmo Sirenis SL factura 46,3 millones, un 12,6% más, y se sitúa en el lugar 31 sectorial y 132 general. Only You Hotels Sociedad Limitada alcanza 40,6 millones, con el mayor crecimiento relativo entre las grandes del listado, un 46,4%, y ocupa las posiciones 34 y 152. Hoteles Trinidad Sociedad Limitada, de Invisa, suma 40,1 millones, un 16,9% más, y figura en el puesto 36 de hostelería y 154 del top mil.

También superan los 35 millones Cálida Ibiza SA, sociedad vinculada al Ibiza Gran Hotel, con 38,1 millones, lugar 39 sectorial y 161 general; y Playa Real SA, con 37,7 millones, posiciones 40 y 163. En este último caso, las ventas bajan un 2,2%, aunque el resultado se mantiene elevado, con 9,5 millones. Lío Ibiza Sociedad Limitada completa el tramo medio-alto con 30,1 millones, prácticamente en línea con 2023, el puesto 47 sectorial y el 210 general.

La parte final del listado mantiene una presencia relevante de hoteles, restauración y ocio. El Hotel Pacha SL factura 28,1 millones y ocupa el lugar 52 de la hostelería balear y el 220 del top mil. Le siguen Cala Mandia, con 23 millones; Inversiones Inmobiliarias Cala Llonga, con 21,7; Industrias Hoteleras Sendra, con 19,2; Inversiones Ibicencas (objeto social: restaurantes y alquiler de embarcaciones), con 17,7; Cala Gracio Operation (hoteles y alojamientos), con 17,5; Hotel Torre del Mar, con 16; Las Pequeñas de Jondal, con 15,5; y Japanta, que cierra la presencia pitiusa en el top cien sectorial con 14 millones y el puesto 424 del ranking general balear.

Resultados en ascenso

El resultado agregado de estas empresas asciende a 271,9 millones en 2024. En comparación homogénea, casi duplica el de 2023, aunque el dato está muy condicionado por Fiesta Hotels & Resorts. Solo una sociedad, Inversiones Ibicencas, declara pérdidas, con 341.900 euros negativos.

La fotografía territorial confirma la capitalidad de Ibiza también en este sector: 14 de las 18 sociedades del listado tienen sede en el municipio y concentran 767,2 millones de ventas. Sant Antoni aporta dos empresas, Cala Gracio y Japanta; Sant Josep, Inversiones Ibicencas; y Santa Eulària, Las Pequeñas de Jondal. Formentera no cuenta con ninguna compañía entre las cien mayores empresas de hostelería de Balears en esta relación.

Se trata de un sector muy concentrado, con tres grandes grupos por encima de los 75 millones y un amplio escalón de sociedades hoteleras y de ocio que refuerzan el peso de Ibiza dentro de la economía balear.