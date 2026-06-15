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Golpe al transporte ilegal en Ibiza: pillado un taxi pirata en un control de la Policía Local

Un conductor ha sido denunciado y se le ha tramitado un atestado por circular sin permiso de conducción

Control de la Policía Local de Ibiza.

Control de la Policía Local de Ibiza. / Instagram

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha informado, a través de una publicación en sus redes sociales, del resultado de un nuevo dispositivo de control de tráfico llevado a cabo con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Según ha explicado el cuerpo policial, los agentes sancionaron a varios conductores: dos denuncias por dar positivo en alcohol, cuatro por no utilizar el cinturón de seguridad y tramitaron un atestado contra un conductor por circular sin carné de conducir.

La actuación más destacada de la jornada se centró en la detección de un taxi pirata que realizaba transporte irregular de pasajeros. La Policía Local de Ibiza señala que los agentes sancionaron al conductor por intrusismo, inmovilizaron el vehículo y ordenaron su traslado al depósito municipal.

Desde la Policía Local recuerdan que "aunque su presencia no siempre sea visible, los efectivos mantienen controles y actuaciones de forma diaria para mejorar la seguridad en las carreteras del municipio y garantizar que el transporte de viajeros se desarrolle dentro de la legalidad".

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El cuerpo policial ha reiterado su compromiso con una movilidad "más segura y con un servicio de transporte legal" para residentes y visitantes.

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