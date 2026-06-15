Control policial
Golpe al transporte ilegal en Ibiza: pillado un taxi pirata en un control de la Policía Local
Un conductor ha sido denunciado y se le ha tramitado un atestado por circular sin permiso de conducción
La Policía Local de Ibiza ha informado, a través de una publicación en sus redes sociales, del resultado de un nuevo dispositivo de control de tráfico llevado a cabo con el objetivo de reforzar la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa.
Según ha explicado el cuerpo policial, los agentes sancionaron a varios conductores: dos denuncias por dar positivo en alcohol, cuatro por no utilizar el cinturón de seguridad y tramitaron un atestado contra un conductor por circular sin carné de conducir.
La actuación más destacada de la jornada se centró en la detección de un taxi pirata que realizaba transporte irregular de pasajeros. La Policía Local de Ibiza señala que los agentes sancionaron al conductor por intrusismo, inmovilizaron el vehículo y ordenaron su traslado al depósito municipal.
Desde la Policía Local recuerdan que "aunque su presencia no siempre sea visible, los efectivos mantienen controles y actuaciones de forma diaria para mejorar la seguridad en las carreteras del municipio y garantizar que el transporte de viajeros se desarrolle dentro de la legalidad".
El cuerpo policial ha reiterado su compromiso con una movilidad "más segura y con un servicio de transporte legal" para residentes y visitantes.
- Atropello mortal en la autovía de Ibiza a Sant Antoni
- Un incendio calcina el almacén de un 'beach club' de Ibiza
- Revientan una macrofiesta ilegal en Ibiza con djs famosos, más de mil personas y hasta un tiovivo
- Una “millonaria” indignada en Ibiza: 'Me voy al mar público, que aquí no te cobran por estar hacinados
- Los vecinos grabaron la caída del último precipitado en Ibiza desde un séptimo piso
- Dos precipitados en Ibiza en menos de 24 horas: uno está muy grave tras caer desde un séptimo piso
- Estos son los djs que pincharon en la macrofiesta ilegal de Buscastell
- Cinco heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Ibiza