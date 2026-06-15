Teatro infantil gratis en Ibiza: nueva edición de ‘El Festín’ con 21 espectáculos

El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado la XXXIII edición de 'El Festín', el festival de teatro infantil y familiar que se celebrará los días 26, 27 y 28 de junio en el Auditori Caló de s’Oli y los días 3, 4 y 5 de julio en el colegio Sant Jordi. La programación de este año incluye 21 espectáculos gratuitos de teatro, circo, clown, música y artes escénicas para todos los públicos. 'El Festín' está considerado el festival de teatro infantil más veterano de Ibiza y uno de los más antiguos de Baleares, consolidado como una cita destacada dentro de la agenda cultural y educativa de la isla.

En esta edición participarán más de 150 profesionales y artistas de 21 compañías procedentes de Ibiza, Mallorca, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Argentina, entre otros lugares.

El concejal de Deportes, Juventud y Transparencia, Xicu Ribas, ha destacado la evolución del festival y la apuesta por llevarlo a diferentes espacios del municipio. “Hemos apostado por ampliar el festival a diferentes espacios del municipio para que más ciudadanía pueda disfrutar de compañías de primer nivel”, ha señalado. Ribas ha recordado además que 'El Festín' forma parte del programa 'Mou-te', que articula la actividad juvenil del Ayuntamiento de Sant Josep.

Cartel de 'El Festín'. / ASJ

Por su parte, la consellera de Juventud del Consell d’Eivissa, Marilina Ribas, ha subrayado la trayectoria del proyecto. “Se trata de una de las iniciativas con más recorrido en la isla dirigidas al público infantil y juvenil. 'El Festín' se ha consolidado como un referente cultural y educativo”, ha explicado.

Arraca en Caló de s’Oli

El festival arrancará el 26 de junio en el Auditori Caló de s’Oli con espectáculos como 'Te pillé', 'Caperucita', 'Dins dels boscos' y 'Back 2 Classics', que combinan teatro familiar, musical y circo acrobático.

El 27 de junio la programación continuará con propuestas como 'Somnis de Gulliver', 'Somnis d’una nit d’estiu', 'El Quijote' y 'Joc de cadires'. La primera parte del festival se cerrará el 28 de junio con títulos como 'L’illa del tresor', 'Es mercat nou de sa plaça' y 'Rube'.

La segunda parte se trasladará al colegio Sant Jordi los días 3, 4 y 5 de julio, con una programación centrada en el circo, el clown y el teatro visual. Allí podrán verse espectáculos como 'Karma Letal', 'Flama Viva', 'Alone', 'Ikigai', 'Tribu Aire: El resurgir de lo invisible' y 'Lullaby', entre otros.

'El Festín' concluirá el 5 de julio con propuestas como 'Dentro de…', 'Tentación Divina', 'Clochard' y 'La tempestat de l’oceà', que pondrán el cierre a una edición marcada por la diversidad escénica y la participación de compañías locales, nacionales e internacionales.