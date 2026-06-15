Nueve compañías pitiusas entre las cien primeras de Baleares por empleados

Las empresas de Ibiza y Formentera con más empleados dentro del ranking balear se concentran, como es obvio, en un grupo reducido de sociedades vinculadas sobre todo al turismo, la hostelería, el ocio y la sanidad privada. Según los datos disponibles en el Registro Mercantil de las cuentas anuales depositadas correspondientes al ejercicio 2024, nueve compañías pitiusas figuran entre las cien primeras de Balears por número de empleados. Todas ellas aparecen adscritas al municipio de Ibiza en la relación analizada y suman en conjunto 3.715 trabajadores.

El liderazgo es de Fiesta Hotels & Resorts SL, la primera empresa pitiusa por empleo y que ocupa el puesto 12 en el ranking balear. La sociedad del Grupo Palladium declara 1.235 trabajadores, una cifra que la sitúa muy por delante del resto de compañías pitiusas. También es la primera sociedad de las islas por volumen de negocio dentro de la clasificación de ventas, donde ocupa el lugar 20 de Balears, lo que confirma su papel como principal tractor empresarial pitiuso tanto por facturación como por plantilla.

El resto del podio

La segunda posición la ocupa Policlínica Nuestra Señora del Rosario SL, con 371 empleados y el puesto 57 en la clasificación balear por plantilla. Su presencia entre las mayores empleadoras evidencia el peso de la sanidad privada en el tejido empresarial de Ibiza. Aunque en el ranking de ventas figura en el lugar 82, su posición mejora claramente cuando la clasificación se ordena por número de trabajadores, una señal del carácter intensivo en empleo de la actividad sanitaria.

En tercer lugar aparece Universo Pacha SA, con 350 empleados y el puesto 61 balear. La compañía es una de las marcas internacionales más reconocibles de Ibiza y en ventas ocupa la posición 69 del top balear, una posición cercana a la que mantiene en plantilla.

Empresas pitiusas por número de empleados / D.I.

El cuarto puesto corresponde a Grupo Empresas Alonso Marí SA, con 338 empleados y el número 63 de Balears por trabajadores. La sociedad, vinculada a Insotel Hotel Group, se sitúa también entre las mayores empresas de las islas por facturación, con el puesto 78 en ventas. Le sigue Inmo Sirenis SL, con 332 trabajadores y la posición 64 balear. En su caso, el contraste es más acusado: ocupa el puesto 132 por ventas, pero escala hasta el 64 cuando se mide el empleo.

Más peso del empleo

La sexta sociedad pitiusa con más trabajadores es Only You Hotels, con 322 trabajadores y el lugar 68 de Balears. También aquí el empleo pesa más que la facturación relativa, ya que en ventas aparece en el puesto 152. A continuación figura Hoteles Trinidad SL, de Invisa Hoteles, con 269 trabajadores y el lugar 87 balear, pese a ocupar el 154 en la clasificación de ventas.

Cierran la relación Palladium Gestión SL, con 253 empleados y el puesto 94 en Balears, y Cálida Ibiza SA, sociedad vinculada al Ibiza Gran Hotel, con 245 trabajadores y la posición 99. Palladium Gestión destaca por la relación inversa entre ventas y empleo: es la empresa número 54 de Balears por facturación, pero baja al 94 cuando la clasificación se ordena por plantilla. Cálida Ibiza, en cambio, se sitúa en el tramo final del top cien de trabajadores pese a ocupar el puesto 161 por ventas.

El panorama laboral de las grandes compañías pitiusas confirma el dominio del sector turístico y hotelero. Siete de las nueve sociedades pertenecen de forma directa al alojamiento, la gestión hotelera o el ocio turístico. La principal excepción es Policlínica Nuestra Señora del Rosario, que se convierte en la segunda mayor empleadora de Ibiza y Formentera entre las empresas del ranking.

El listado también muestra que la isla de Formentera no cuenta con ninguna sociedad dentro de este corte de las cien mayores empresas baleares por número de empleados.