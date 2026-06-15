Estas son las 53 empresas de Ibiza y Formentera que más facturan: de Fiesta Hotels a Residencial Marina

Un total de 134 empresas de Ibiza y Formentera aparecen en el top mil de Baleares, lo que supone que las sociedades de Ibiza y Formentera incluidas en esta clasificación volvieron a ganar tamaño en 2024. Estas más de cien compañías suman 2.869,2 millones de euros de ventas, según los datos disponibles en el Registro Mercantil a partir de las cuentas anuales depositadas. Entre ellas, la facturación crece un 17,8%, comparada con la de 2023. Unos datos que, para sorpresa de nadie, confirman el peso del turismo y del ocio, pero también se aprecia un empuje de la construcción, la promoción inmobiliaria, la distribución comercial, la sanidad privada y los servicios marítimos.

El liderazgo es, un año más, de Fiesta Hotels & Resorts SL, la primera compañía del ranking pitiuso y la que ocupa el puesto 20 del top mil balear. La sociedad alcanza 272,9 millones de euros de ventas, un 12,7% más que en 2023, y declara un resultado de 177,2 millones, muy por encima de los 42,1 millones del ejercicio anterior. Ninguna otra de Ibiza o Formentera se acerca a ese volumen.

La segunda posición es para Ushuaia Entertainment SL, en el puesto 38 balear, con 140,4 millones de cifra de negocios, un 9,3% más. Su resultado se mantiene en niveles muy elevados, con 54,3 millones, aunque ligeramente por debajo de 2023 (-0,7%). La tercera plaza la ocupa Sabina Estates Tarida SL, cuya actividad es la promoción inmobiliaria y que está ubicada en Sant Josep, que sube al puesto 52 autonómico tras multiplicar sus ventas hasta los 99 millones. Su incremento, del 424,6%, es el mayor salto absoluto entre las principales empresas, aunque cierra el año con un resultado negativo de 5,3 millones.

Pero el listado es mucho más amplio. Aquí están las 53 primeras empresas de las Pitiusas que aparecen en el ranking.

Las empresas de Ibiza y Formentera que más facturan

1 - FIESTA HOTELS & RESORTS SL

Ventas 2024: 272.938.994,00 | % ventas 24/23: 12,7% | Resultado 2024: 177.154.975,00 | % res. 24/23: 320,6%

2 - USHUAIA ENTERTAINMENT SL

Ventas 2024: 140.438.204,00 | % ventas 24/23: 9,3% | Resultado 2024: 54.261.512,00 | % res. 24/23: -0,7%

3 - SABINA ESTATES TARIDA, S.L.

Ventas 2024: 98.983.825,83 | % ventas 24/23: 424,6% | Resultado 2024: -5.308.789,10 | % res. 24/23: 693,9%

4 - DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL

Ventas 2024: 94.444.578,95 | % ventas 24/23: 7,2% | Resultado 2024: 3.861.218,01 | % res. 24/23: -11,1%

5 - PALLADIUM GESTION SL

Ventas 2024: 91.727.812,00 | % ventas 24/23: 20,5% | Resultado 2024: 23.248.251,00 | % res. 24/23: N/D

6 - UNIVERSO PACHA S.A.

Ventas 2024: 78.242.000,00 | % ventas 24/23: 13,9% | Resultado 2024: 13.670.000,00 | % res. 24/23: 2,2%

7 - ONLY TICKETS SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 75.435.663,51 | % ventas 24/23: 24,7% | Resultado 2024: 3.743.993,90 | % res. 24/23: 43,4%

8 - HERMANOS PARROT SA

Ventas 2024: 74.977.233,33 | % ventas 24/23: 46,7% | Resultado 2024: 2.836.174,25 | % res. 24/23: 15,5%

9 - GRUPO EMPRESAS ALONSO MARISA

Ventas 2024: 74.962.000,00 | % ventas 24/23: 6,1% | Resultado 2024: 15.514.000,00 | % res. 24/23: 4,2%

10 - POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL

Ventas 2024: 72.889.353,53 | % ventas 24/23: 16,8% | Resultado 2024: 6.264.977,06 | % res. 24/23: 42,5%

11 - CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 52.351.796,04 | % ventas 24/23: -3,4% | Resultado 2024: 1.959.302,01 | % res. 24/23: 17,8%

12 - NIGHTEVOLUTION S.A.

Ventas 2024: 47.106.771,44 | % ventas 24/23: 8,7% | Resultado 2024: 4.363.042,61 | % res. 24/23: 9,4%

13 - INMO SIRENIS S.L.

Ventas 2024: 46.286.262,16 | % ventas 24/23: 12,6% | Resultado 2024: 6.200.155,22 | % res. 24/23: 27,1%

14 - SERVICIOS PALAU SL

Ventas 2024: 46.141.247,40 | % ventas 24/23: 1,2% | Resultado 2024: 5.367.159,06 | % res. 24/23: 50,7%

15 - ONLY YOU HOTELS SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 40.609.948,00 | % ventas 24/23: 46,4% | Resultado 2024: 2.359.171,00 | % res. 24/23: 323,6%

16 - HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 40.149.085,62 | % ventas 24/23: 16,9% | Resultado 2024: 7.240.159,57 | % res. 24/23: 34,4%

17 - CALIDA IBIZA, S.A.

Ventas 2024: 38.132.805,00 | % ventas 24/23: 6,0% | Resultado 2024: 12.342.732,00 | % res. 24/23: 2,1%

18 - PLAYA REAL SA

Ventas 2024: 37.686.265,76 | % ventas 24/23: -2,2% | Resultado 2024: 9.515.922,87 | % res. 24/23: 2,9%

19 - SUMINISTROS IBIZA DE INVERSIONES Y CORPORACION S.L.

Ventas 2024: 35.963.124,00 | % ventas 24/23: 8,1% | Resultado 2024: 3.815.546,00 | % res. 24/23: 8,9%

20 - CARROCERIAS IBIZA SA

Ventas 2024: 34.659.133,15 | % ventas 24/23: 613,4% | Resultado 2024: 4.430.056,43 | % res. 24/23: 496,3%

21 - FORMENTERA BAZAAR SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 34.369.576,83 | % ventas 24/23: 11,7% | Resultado 2024: 312.845,94 | % res. 24/23: -3,1%

22 - EXCLUS IBIZA

Ventas 2024: 33.103.099,05 | % ventas 24/23: -6,3% | Resultado 2024: 1.393.930,28 | % res. 24/23: 19,2%

23 - LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 30.136.256,00 | % ventas 24/23: 0,0% | Resultado 2024: 1.699.675,00 | % res. 24/23: -83,3%

24 - EL HOTEL PACHA SL

Ventas 2024: 28.095.862,00 | % ventas 24/23: N/D | Resultado 2024: 3.696.343,00 | % res. 24/23: N/D

25 - HERBUSA SA

Ventas 2024: 26.980.872,00 | % ventas 24/23: 16,3% | Resultado 2024: 3.541.815,00 | % res. 24/23: 61,3%

26 - BEVERAGE AND MORE SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 26.779.801,64 | % ventas 24/23: 6,3% | Resultado 2024: 1.085.709,51 | % res. 24/23: 396,9%

27 - CAC MEDITERRANEAN CHARTER SL

Ventas 2024: 26.714.074,70 | % ventas 24/23: 26,9% | Resultado 2024: 3.399.929,71 | % res. 24/23: -1345,7%

28 - N&M CONSTRUCCIONES 1980 SLU

Ventas 2024: 25.806.939,85 | % ventas 24/23: 12,5% | Resultado 2024: 1.223.517,58 | % res. 24/23: 291,7%

29 - AVES CHICO SL

Ventas 2024: 25.665.529,04 | % ventas 24/23: 3,0% | Resultado 2024: 917.657,68 | % res. 24/23: -33,1%

30 - SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS S.A.

Ventas 2024: 23.846.370,00 | % ventas 24/23: 3,2% | Resultado 2024: 1.100.240,00 | % res. 24/23: 59,7%

31 - COMPAÑIA IBIZENCA DE VACACIONES CREATIVAS SL

Ventas 2024: 23.351.118,00 | % ventas 24/23: 11587,8% | Resultado 2024: 15.341.044,55 | % res. 24/23: -10915,6%

32 - CALA MANDIA SA

Ventas 2024: 22.997.010,00 | % ventas 24/23: 8,6% | Resultado 2024: 6.814.990,00 | % res. 24/23: 26,6%

33 - SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL

Ventas 2024: 22.088.770,00 | % ventas 24/23: 3,6% | Resultado 2024: 8.451.520,00 | % res. 24/23: 22,3%

34 - GRAN HOSPITAL CAN MISSES SOCIEDAD ANONIMA

Ventas 2024: 21.739.317,00 | % ventas 24/23: 9,2% | Resultado 2024: -1.390.667,00 | % res. 24/23: -3,7%

35 - INVERSIONES INMOBILIARIAS CALA LLONGA SA

Ventas 2024: 21.735.514,00 | % ventas 24/23: 14,3% | Resultado 2024: 3.596.333,00 | % res. 24/23: -39,6%

36 - INDUSTRIAS HOTELERAS SENDRA S.A.

Ventas 2024: 19.169.470,00 | % ventas 24/23: 12,3% | Resultado 2024: 2.567.950,00 | % res. 24/23: -2,5%

37 - BLEMOR IBIZA SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 18.957.937,68 | % ventas 24/23: 47,7% | Resultado 2024: 569.643,42 | % res. 24/23: -255,6%

38 - INVERSIONES IBICENCAS SA

Ventas 2024: 17.739.324,69 | % ventas 24/23: 6,9% | Resultado 2024: -341.900,25 | % res. 24/23: 1447,3%

39 - CASA GRACIO OPERATION SL

Ventas 2024: 17.541.504,92 | % ventas 24/23: 5,9% | Resultado 2024: 902.718,48 | % res. 24/23: -25,9%

40 - RECAMBIOS IBIZA SA

Ventas 2024: 16.424.555,79 | % ventas 24/23: 2,7% | Resultado 2024: 654.490,05 | % res. 24/23: -38,9%

41 - HOTEL TORRE DEL MAR SA

Ventas 2024: 16.013.010,32 | % ventas 24/23: 5,6% | Resultado 2024: 5.537.186,72 | % res. 24/23: 13,1%

42 - LAS PEQUEÑAS DE JONDAL SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 15.493.146,82 | % ventas 24/23: 16,0% | Resultado 2024: 1.481.397,70 | % res. 24/23: 0,2%

43 - IBIXUS REAL ESTATE SP SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 15.400.000,00 | % ventas 24/23: 3441,8% | Resultado 2024: 3.795.191,96 | % res. 24/23: 5516,8%

44 - CA NA NEGRETA SA

Ventas 2024: 15.323.136,28 | % ventas 24/23: 16,0% | Resultado 2024: 2.197.793,07 | % res. 24/23: 78,8%

45 - PUNIC AUTO SLU

Ventas 2024: 14.711.897,54 | % ventas 24/23: -12,9% | Resultado 2024: -6.020,97 | % res. 24/23: -120,4%

46 - COMERCIAL ESCANDELL SA

Ventas 2024: 14.698.266,21 | % ventas 24/23: 0,1% | Resultado 2024: 400.470,07 | % res. 24/23: -24,4%

47 - ANIOFE SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 14.537.163,88 | % ventas 24/23: 28,9% | Resultado 2024: 360.536,55 | % res. 24/23: 28,7%

48 - MR CHIPPY SAN MIGUEL SL

Ventas 2024: 14.380.112,17 | % ventas 24/23: 2,2% | Resultado 2024: 482.459,94 | % res. 24/23: -13,1%

49 - IBIZA SPOTLIGHT SL

Ventas 2024: 14.099.433,72 | % ventas 24/23: 6,8% | Resultado 2024: 312.617,93 | % res. 24/23: -5,7%

50 - JAPANTA SL

Ventas 2024: 14.019.982,30 | % ventas 24/23: 5,7% | Resultado 2024: 1.939.534,08 | % res. 24/23: 8,1%

51 - MENEGHELLO FOOD SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 14.005.022,11 | % ventas 24/23: 221,3% | Resultado 2024: 243.372,30 | % res. 24/23: 11152,8%

52 - DISPROX EIVISSA 2021 SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 13.152.738,00 | % ventas 24/23: 19,9% | Resultado 2024: 108.837,00 | % res. 24/23: -67,3%

53 - RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA

Ventas 2024: 13.148.165,00 | % ventas 24/23: -10,7% | Resultado 2024: 80.944.797,00 | % res. 24/23: 3527,6%