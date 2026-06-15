Cine
Ramon Mayol presenta 'La llave', un cortometraje de Ibiza de tres minutos sobre la fragilidad y la vida cotidiana de dos mujeres
El director de 'Pícnic' regresa con una historia mínima y luminosa sobre la fragilidad compartida y la ayuda entre desconocidas
La productora Eivisual presenta 'La llave', el nuevo cortometraje del director Ramon Mayol, una obra breve e íntima que, en solo tres minutos, condensa una historia de humanidad, ternura y resistencia cotidiana. La pieza continúa la línea minimalista y emocional de 'Pícnic', el anterior trabajo del realizador, que acaba de iniciar su recorrido por festivales internacionales.
En esta nueva propuesta, Mayol vuelve a poner el foco en los detalles aparentemente insignificantes de la vida diaria para construir una historia de tono humanista, contenida y luminosa. Ambientado en el portal de un edificio antiguo, 'La llave' retrata el encuentro entre Doña Consuelo, una vecina de 74 años interpretada por Cristina Zaragoza, y Silvia, una mujer de 30 años a la que da vida Marian Mascarella. La primera intenta abrir sin éxito el buzón de su casa, mientras Silvia, agotada tras una jornada laboral de diez horas, se detiene para ayudarla.
Un relato delicado sobre la precariedad laboral
Lo que en un primer momento parece una anécdota doméstica se transforma en un relato sobre la fragilidad compartida, la soledad, la precariedad laboral y el paso del tiempo. Ambas mujeres establecen una breve complicidad que convierte un problema cotidiano en un gesto de solidaridad. La cerradura que no responde se convierte así en una metáfora sencilla de las dificultades cotidianas y de la necesidad de apoyarse en los demás para atravesarlas.
“La generación actual lo tenéis muy complicado”, afirma Doña Consuelo en uno de los momentos del corto, con una mezcla de preocupación y ternura: el reconocimiento mutuo entre dos mujeres que, durante unos minutos, dejan de ser desconocidas para compartir una pequeña reparación y, con ella, una forma de cuidado.
Con una duración de solo tres minutos, Mayol vuelve a apostar por un estilo contenido y humanista, capaz de generar emoción en espacios reducidos y a partir de situaciones aparentemente sencillas. La música original del cortometraje está a cargo de Mon&MarCel, que ha compuesto una canción creada específicamente a partir del guion para acompañar emocionalmente la historia.
El equipo artístico y técnico de 'La llave' está formado por Cristina Zaragoza, en el papel de Doña Consuelo; Marian Mascarella, como Silvia; Manolo Matoses, responsable de cámara y edición; Mon&MarCel, autores de la música original; Savina Serra, al frente del diseño gráfico, y Ramon Mayol, como guionista y director. El teaser del cortometraje ya está disponible en YouTube.
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