Diego Matamoros no da tregua a Makoke en el día de su boda: "Mi padre recuperará lo que es suyo"

La boda de Makoke y Gonzalo Fernández en Ibiza no ha suavizado la postura de Diego Matamoros, que ha aprovechado una aparición pública en Madrid para recordar el enfrentamiento judicial que mantiene la colaboradora con Kiko Matamoros.

Mientras Makoke disfrutaba de uno de los días más importantes de su vida junto a Gonzalo Fernández en Ibiza, el primogénito de Kiko Matamoros protagonizaba un discurso muy distinto desde Madrid. El influencer acudió al estreno de la nueva entrega de Toy Story y sorprendió con unas declaraciones que volvieron a poner el foco en la batalla legal entre su padre y la recién casada.

Lejos de sumarse a las felicitaciones que sí ha expresado su hermana Laura Matamoros, Diego restó importancia al enlace y aseguró que desconocía por completo que la ceremonia se celebraba ese mismo día. Con tono irónico, evitó profundizar en la boda y dejó claro que no sigue de cerca la actualidad de la exmujer de su padre.

Una guerra en los tribunales

Sin embargo, no tardó en abordar el asunto que realmente quiso destacar: la resolución judicial favorable a Kiko Matamoros. El influencer defendió la posición de su padre y mostró su confianza en que el colaborador terminará recuperando bienes que considera legítimamente suyos: "Mi padre recuperará lo que es suyo".

Además, cargó con dureza contra Makoke al cuestionar la gestión del patrimonio familiar durante los años que compartió con Kiko. Según Diego, su padre depositó su confianza en la persona equivocada y ahora trata de recuperar parte de lo perdido a través de los tribunales.

Más allá de la polémica familiar, el creador de contenido también habló de su situación personal. A un mes de cumplir 40 años, aseguró que atraviesa una etapa especialmente estable y satisfactoria. Tras su ruptura con Marta Riumbau, ha optado por centrarse en sí mismo y en su círculo más cercano.

Sin pareja conocida desde comienzos de 2024, Diego confesó que disfruta de su independencia y que no siente ninguna prisa por iniciar una nueva relación. De hecho, afirmó que valora mucho más la tranquilidad, la compañía de sus seres queridos y el tiempo que dedica a sus propios proyectos.

"Estoy en uno de mis mejores momentos", reconoció, convencido de que la estabilidad personal que ha alcanzado pesa más que cualquier expectativa sentimental.