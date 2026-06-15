Denuncian el robo de 19 bolsos artesanales valorados en más de mil euros en una tienda de Santa Eulària

La propietaria de Ibiza Soul Market, Sara Cabal, ha denunciado ante la Guardia Civil la desaparición de una estructura de madera con 19 bolsos artesanales colgados que quedó fuera de su tienda de Santa Eulària el domingo por la noche, a la hora del cierre. Una de sus dependientas olvidó recoger la estructura al cerrar el establecimiento, situado en la calle Sant Jaume, número 68, sobre las 22.30 horas, según explica la comerciante. A la mañana siguiente, los bolsos ya no estaban y nadie los había devuelto al comercio.

La estructura desaparecida es un expositor de madera colocado en la fachada del local, en el que se mostraban numerosos bolsos de fibras naturales, tipo cesto, con asas y detalles bordados. En la imagen facilitada por la propietaria se aprecian piezas decoradas con ojos, corazones y frases como ‘Ibiza Vibes’, ‘I love Ibiza’ o ‘Ibiza’, diseños que, según Cabal, fueron realizados especialmente para ella. “Fue un error de mi dependienta al cerrar sin recogerlos, no obstante esto no justifica el robo y me ha entristecido enormemente”, lamenta Cabal, que ya ha formalizado la denuncia ante la Guardia Civil. Según indica, la Policía Local también ha sido informada de lo ocurrido.

Más de 1.000 euros en pérdidas

La propietaria calcula que las pérdidas económicas ascienden a más de mil euros, aunque subraya que el valor de las piezas va más allá del precio de venta. La mayoría de los bolsos, explica, han sido diseñados por ella y manufacturados artesanalmente con materiales naturales en Marruecos como piezas de edición limitada.

“Si veis estos bolsos en algún mercadillo o en alguna tienda son míos”, advierte la comerciante, que pide colaboración ciudadana para evitar una posible reventa. “Soy positiva y pienso que me los traerán, pero también cabe la posibilidad de que alguien piense que puede hacer negocio con esto”, señaló inicialmente al difundir lo ocurrido.

Sara Cabal trabaja desde hace 30 años bajo la marca Nomeolvides Ibiza y vende sus creaciones en Ibiza Soul Market, en Santa Eulària, así como en Ibiza Soul Market Atelier, en la calle Sant Vicent, 55, y en mercados como Las Dalias y Punta Arabí. “Más allá de las pérdidas económicas, me entristece constatar cómo el espíritu de la isla decae año tras año. Una pena”, señala la comerciante, que agradece cualquier información que pueda ayudar a recuperar los bolsos.