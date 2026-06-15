Sigue en estado crítico el hombre que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza

El hombre de nacionalidad colombiana que la semana pasada se precipitó desde un séptimo piso del edificio Tánit, en la calle del Mar de Sant Antoni, continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza y su situación sigue siendo crítica, según la última actualización médica facilitada este lunes por el centro sanitario.

El suceso ocurrió el pasado lunes 8 por la mañana, alrededor de las 6.40 horas, cuando el hombre, de unos 30 años y que se había desplazado desde Mallorca para pasar unos días en casa de unos familiares, cayó al vacío desde la séptima planta del inmueble. Hasta el lugar se desplazaron una UVImóvil del 061 y efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Según se desprende de la grabación realizada por un vecino, el hombre estaba desnudo, gritando y colgando por la parte exterior del balcón instantes antes de precipitarse. Cuando un agente de la Guardia Civil accedió al balcón para tratar de hacerle entrar en razón, el hombre se soltó por completo de la estructura y cayó al vacío. Numerosos vecinos presenciaron la escena tras asomarse a sus ventanas y terrazas alertados por los gritos.

El paciente fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 8.34 horas. Debido a la gravedad de las lesiones, entró directamente en quirófano. Presentaba traumatismo craneoencefálico muy grave, traumatismo torácico, traumatismo abdominal, fractura de pelvis y politraumatismos graves.

Evolución favorable del joven que cayó en Santa Eulària

Por otro lado, el paciente de 19 años y nacionalidad estadounidense que el 7 de junio se precipitó en Santa Eulària evoluciona favorablemente y pasó a planta la pasada semana, según la actualización médica de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. El joven sufrió una caída desde una altura aproximada de 12 metros tras lanzarse al mar desde un acantilado, según confirmó la Guardia Civil. En el salto, se golpeó contra una roca.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia del 061. El paciente fue trasladado a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde ingresó a las 19.48 horas. Inicialmente, permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos con diagnóstico de fractura vertebral cervical y dorsal, traumatismo pulmonar con neumotórax derecho y politraumatismos.