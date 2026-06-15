Cazan drogados y llevando clientes a dos conductores de VTC de Ibiza

La Policía Local de Sant Josep ha informado a través de sus redes sociales de que dos conductores con licencia VTC dieron positivo en cocaína durante los controles de transporte efectuados este fin de semana en el municipio.

Según ha explicado el cuerpo policial, los agentes identificaron a ambos conductores mientras estaban de servicio y transportaban clientes. Las pruebas de detección de drogas confirmaron la presencia de cocaína en los dos casos.

La Policía Local de Sant Josep ha destacado la gravedad de estos hechos y ha recordado que conducir tras consumir sustancias estupefacientes supone un riesgo para la seguridad de todos los usuarios de la vía, más aún cuando se trata de un servicio destinado al transporte de viajeros.

Además, a través de la publicación difundida en sus perfiles oficiales, la Policía Local ha anunciado que continuará con este tipo de controles preventivos para reforzar la seguridad vial y detectar conductas que puedan poner en peligro a conductores, pasajeros y peatones.