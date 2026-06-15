Sant Josep acoge la Mesa de Sicted para trabajar en proyectos de mejora a establecimientos turísticos

Hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiendo de Sant Josep de sa Talaia la Mesa de Sicted (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinaciones) tras la certificación del municipio dentro del programa promovido por la Secretaría de Estado de Turismo en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. Este sistema ya estaba presente en otros puntos de la isla.

El programa busca mejorar la calidad global de las destinaciones turísticas. Esto lo consigue coordinando a todos los agentes públicos y privados que puedan afectar a la experiencia del visitante para reforzar la colaboración en el sector y logra así una mejora continua de los servicios turísticos. Algunos de los métodos para llevar sus objetivos a cabo implican también la implantación de buenas prácticas, centradas en la sostenibilidad social, económica y ambiental, y en la calidad del destino. El distintivo Sicted se otorga a todas aquellas empresas, ya sean públicas o privadas, que apuesten por este cometido en sostenibilidad y excelencia turística. Este reconocimiento ya ha llegado a algunos establecimientos de la isla.

Los establecimientos y servicios certificados, con los que se ha trabajado durante la reunión para definir los proyectos de mejora de la calidad turística, contarán con una dotación de aproximadamente 90.000 euros para llevar a cabo la tarea de consolidar el sistema de calidad de Sicted.

Mejorar los sevicios

Eva Ruiz, coordinadora de Turismo del Ayuntamiento, asegura que el objetivo es continuar avanzando para que Sant josep se consolide como destino global de calidad. Felicia Bocu, concejala de Medio Ambiente, señala que "desde Sant Josep apostamos por la mejora constante de los servicios y para consolidar una destinación cada vez más competitiva".

Si en el futuro fuera necesario, se planificarán nuevas mesas de trabajo, convocadas en función de las necesidades del consistorio. Su convocatoria estará abierta a todos los establecimientos interesados en participar. Este trabajo para asegurar la calidad y sostenibilidad turística se presenta necesario en un momento en el que el sector está en un punto álgido.